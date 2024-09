Det melder Israels forsvar (IDF) selv på egen militære radiokanal onsdag.

Israel venter seg et svar fra den libanesiske Hizbollah-militsen, som skylder på Israel for at de flere hundre personsøkerne eksploderte tilnærmet samtidig tirsdag, skriver NTB.

Alle personsøkerne tilhørte Hizbollah-medlemmer. I Libanon er Hizbollah både et politisk parti og en væpnet milits.

Flere soldater til Nord-Israel

Tolv personer ble drept mens rundt 3.000 ble såret. Israel har ikke kommentert angrepet direkte.

Både luftvernet og den militære etterretningen har økt beredskapen, heter det i uttalelsen på militærradioen. En gruppe elitesoldater skal også flyttes fra Gaza til grensen mot Libanon i nord.

I løpet av natten ble det holdt møter i militærets hovedkvarter i Tel Aviv for å vurdere situasjonen, ifølge militærradioen.

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømmer personsøker-angrepene i Libanon.

– Jeg anser denne situasjonen som ekstremt bekymringsfull. Jeg kan bare fordømme disse angrepene som setter sikkerheten og stabiliteten i Libanon i fare og øker risikoen for eskalering i regionen, sier Borrell i en uttalelse.

Støre: Svært, svært alvorlig

Personsøker-angrepet er en veldig dramatisk utvikling i den anspente situasjonen i Midtøsten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er svært, svært alvorlig, og det er en brikke til i det som er opptrappingen i en konflikt som er veldig farlig, for menneskene som bor der, men også for hele regionen. Det kan antenne en gnist som kan få veldig store konsekvenser, sier Støre til TV 2.

Han vil ikke gå inn på om det er Israel som står bak angrepet, noe både Libanon og Hizbollah hevder.

Kjøpt fra Taiwan , laget i Ungarn

Dette skjedde tirsdag:

Eksplosjonene startet nesten samtidig, rundt klokka 15.30 lokal tid tirsdag og fortsatte i rundt en time.

Årsaken til eksplosjonene i de håndholdte personsøkerne, som Hizbollah bruker til å kommunisere, er foreløpig ikke kjent.

Det er også meldt om eksplosjoner i Hizbollah-medlemmers personsøkere i Syria, der minst 14 personer er skadet, ifølge eksilgruppa SOHR.

Blant dem som mistet livet, var den åtte år gamle datteren til et Hizbollah-medlem, samt flere Hizbollah-medlemmer. Irans ambassadør til Libanon ble skadet, ifølge iranske medier.

Personsøkerne som eksploderte, var ifølge en Hizbollah-kilde AP har snakket med, av en helt ny type. De ble anskaffet etter at gruppas leder ga ordre om at medlemmene skulle slutte å bruke mobiltelefoner – av frykt for at de kunne spores av israelsk etterretning.

Hizbollah skal ha kjøpt personsøkerne fra det taiwanske selskapet Gold Apollo. Selskapet sier onsdag at personsøkerne ble produsert av et firma i Budapest som hadde rettigheter til å bruke deres varemerke.