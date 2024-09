Politiet åpner etterforskning mot tidligere Stavanger-ordfører

De har besluttet å åpne etterforskning mot Hegdal i fire av de ni forholdene som Høyre har oversendt til politiet, opplyser advokat Halvard Helle i Advokatfirmaet Schjødt AS, som bistår Hegdal som hennes forsvarer.

– Jeg kan bekrefte at politiet har orientert oss om at de vil se nærmere på regningene etter to middager som ble avholdt henholdsvis lørdag før kommunevalget i fjor og på selve valgkvelden, sier Helle.

– I tillegg skal politiet se nærmere på forholdene rundt et kontantuttak på kroner 5000 og en gave på kroner 3900. Beløpene utgjør samlet kroner 20.400. Politiet har ikke funnet grunn til å etterforske de øvrige fem forholdene. Disse øvrige sakene er lagt til side fra politiets side, sier Helle.

Hun nekter straffskyld i saken, legger han til.

Hegdal sa tidligere i september at hun ville gå av som ordfører etter misbruk av partimidler til privat forbruk. Høyre-leder Erna Solberg sa at avgjørelsen om å gå av var klok, men takket henne samtidig for innsatsen.

En drøy uke senere blusset saken opp igjen da det kom fram at Hegdal ikke hadde søkt om fritak fra ordførervervet. Etter et krisemøte torsdag kveld ble det klart at Hegdal hadde meldt seg ut av partiet, før hun fredag bekreftet at hun går av som ordfører.