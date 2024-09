Ordførere i Tolga og Os misfornøyd med Fosen-løsning

– Jeg fikk den første beskjeden om dette mandag ettermiddag, og jeg ble strengt tatt målløs, sier ordfører Ivar Midtdal (Sp) i Os til Arbeidets Rett.

Han er særlig misfornøyd med at det ikke er vurdert andre konsekvenser enn de rent beitemessige i rapporten fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), som er skrevet på oppdrag fra Energidepartementet.

– Dette går rett på den eksisterende konflikten vi har øst i vår kommune med Femunden reinbeiteområde, og å foreslå at ytterligere drøyt 2.000 dyr skal inn i en uløst konflikt, oppfatter jeg rett og slett som å helle bensin på bålet, sier Midtdal.

Også ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV) i Tolga reagerer på forslaget.

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men det er allikevel sjokkerende. At et overgrep fra staten i Trøndelag skal kunne løses med å båndlegge uberørte naturområder i Os og Tolga henger ikke på greip, sier han.

Leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag er også kritisk. Hun mener det vil være å begå overtramp mot bønder i ett område for å rette opp et problem man har pådratt seg i et annet område.

– Konfliktene rundt tamrein er fra før skyhøye i dette området, sier hun til Østlendingen.

Hun påpeker at det så sent som i fjor var store flokker med rein inne på jordene i Tufsingdalen, og at det ikke er aktuelt å gå inn i en situasjon der en får tamrein på begge sider av dalføret.