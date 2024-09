Mandag kveld kunne NRK sitere Olaug Bollestad på at hun «om kort tid» ville fortelle hele sin historie om bråket i KrF. Sitatet kom etter Vårt Land avslørte at Bollestad hadde skrevet et brev til KrFs sentralstyre, hvor hun anklaget nestlederne Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse og generalsekretær Ingunn Ulfsten, for å forsøkt å presse henne ut fra partiledervervet.

– Nestlederne og generalsekretæren har fra 30. mai og frem til det avgjørende sentralstyremøtet hvor jeg trakk meg, arbeidet målbevisst for å presse meg til å trekke meg, skrev Bollestad i brevet.

Nå er det klart at Olaug Bollestad skal møte på NRK i beste sendetid. Det bekrefter vaktsjef i NRK Debatten, Fredrik Lauritzen, til Vårt Land.

Det er ennå ikke klart om hun blir å møte deltakere fra resten av partiledelsen, eller om Bollestad stiller alene for å snakke ut.

Måtte gå som partileder

Forrige uke brakte Vårt Land en stor gjennomgang av oppløpet til Bollestads avgang som partileder 22. august. Fortellingen bygger på et stort og bredt antall bakgrunnssamtaler med kilder som har kjennskap til en skjult prosess.

Kilder med kjennskap til hva som skjedde på møtet hvor Bollestad til slutt trakk seg, forteller til Vårt Land at Bollestad i praksis fikk et ultimatum. Det er ikke alle enige i at stemmer.

– Hun fikk ikke noe direkte eller indirekte ultimatum. De som hevder dette, stiller Bollestad i et lys hun ikke fortjener, sier Hans Olav Syversen til Vårt Land.

Den tidligere stortingsrepresentanten og statssekretæren var tilstede i rommet, og sier til Vårt Land at han måtte få sagt dette for sin egen integritets skyld.

Mener klage på lederstil ble omdøpt til varsel

I brevet til sentralstyret problematiserer Bollestad selve varselet, som hun mener er en klage på lederstil som senere ble omdøpt til et varsel. Bollestad har også hyrt inn en advokat fra firmaet Wiersholm, mens firmaet Selmer representerer KrF.

– I møtet 11. september 2024 mellom mine advokater fra Wiersholm, generalsekretær og partiets advokat fra Selmer, kom det nemlig frem at klagen fremsatt i juni fra de tre ansatte mot min lederstil, ble omdøpt til «varsel» den 8. august., skriver Bollestad i brevet.

Sentralstyret skal ifølge brevet ha gått med på betale for Bollestads advokatutgifter fram til og med sist ukes møte.

– Slik denne saken er håndtert, er det bare Sentralstyrets habile medlemmer som er i posisjon til å håndtere varslet. Måten en klage er omdøpt til et varsel er sterkt kritikkverdig og representerer en forgåelse ikke bare overfor meg, men også de ansatte det gjelder, skriver Bollestad.

– Varselet er behandlet etter partiets varslingsrutiner. Sentralstyret ble orientert på sitt styremøte 15. september. Saken anses som avsluttet fra partiets side, skrev Ingunn Ulfsten i en melding til Vårt Land mandag kveld.

Hun skrev også at hun på generelt grunnlag synes «det er fryktelig skuffende hvis sensitive dokumenter i forbindelse med en varslingssak lekkes til media.»

---

Lederkrise i KrF

KrF står nå uten valgt leder etter Olaug Bollestads dramatiske avgang 22. august.

Mandag ettermiddag besluttet KrFs landsstyre å innkalle til ekstraordinært landsmøte i forbindelse med partiets landskonferanse 25. og 26. januar 2025.

Det er forventninger i partirekkene om at fungerende leder Dag Inge Ulstein og nestleder Ida Lindtveit Røse avklarer om de er aktuelle til å erstatte Bollestad på fast basis.

---