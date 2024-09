Vårt Land erfarer at Bollestad har sendt et meget krast brev til partiets sentralstyre der hun krever at dagens ledelse, altså fungerende partileder Dag Inge Ulstein, nestleder Ida Lindtveit Røse og generalsekretær Ingunn Ulfsten ikke kan behandle varselet som er fremmet mot henne, fra ansatte i KrF.

Har ikke tillit til trio

Vårt Land er kjent med innholdet i brevet, som ekslederen sendte sentralstyret i midten av forrige uke. Bollestad retter der sterke anklager mot de tre nevnte, de skal ha motarbeidet henne og forsøkt å presse henne ut fra vervet som leder i partiet.

Budskapet fra Bollestad er i tråd med oppgjøret hun selv tok med dem i en tale til partiets landsstyre 6. august. Vårt Land har flere ganger omtalt Bollestads frontalangrep, senest i den store gjennomgangen av oppløpet til hennes avgang i lørdagens Vårt Land.

Ledertrioen kan ikke behandle varselet, det må KrFs sentralstyre nå overta ansvaret for, er budskapet fra Bollestad. Deler av sentralstyret er habile, men det er ikke Ulstein, Røse og Ulfsten, konkluderer avgåtte partilederen.

KRISEMØTE: Generalsekretær Ingunn Ulfsten (t.v.) tok 22. august i mot nestleder Ida Lindtveit Røse og nestleder Dag Inge Ulstein til krisemøte om Olaug Bollestad på KrFs kontorer i Oslo. (Erlend Berge)

Går i rette med varselets gang

Bollestad problematiserer også selve varselet. Hun påpeker at det som skal ha startet som en klage på hennes lederstil, ble omdøpt til et varsel.

Det er problematisk og kritikkverdig, ifølge Bollestad. Hun mener det da blir en form for forbigåelse, både av henne og de aktuelle ansatte som har kritisert lederstilen hennes.

Eks-lederen påpeker at en samlet presse har omtalt varselet og går også ut mot Dag Inge Ulstein i brevet. Det er fordi han på spørsmål om Bollestads avgang i NRK skal ha uttalt at dette måtte hun besvare selv.

Hun mener det etterlatte inntrykket da fremstår som at varselet inneholder forhold som ikke tåler dagens lys. Når altså det hele først var en klage over lederstil først på sommeren, og dernest et varsel i august, mener hun det er illojalt ikke å korrigere inntrykket av dette.

MØTE: Generalsekretær Ingunn E. Ulfsten deltok mandag på KrFs landstyremøte i Oslo. (Erlend Berge)

Møte mellom advokater

Striden i KrF har nå blitt advokatmat. Vårt Land erfarer at Bollestad har hyrt inn advokat fra firmaet Wiersholm, mens firmaet Selmer representerer partiet.

Sist uke var det, ifølge brevet, et møte mellom Bollestads advokat på den ene siden – og generalsekretær Ulfsten og KrFs advokat på den andre siden.

Sentralstyret skal ifølge brevet ha gitt grønt lys for å dekke Bollestads advokatutgifter fram til og med sist ukes møte.

Nå setter Bollestad i brevet fram krav om at sentralstyret også skal dekke slike utgifter fremover.

Skulle tilbake til Stortinget

Det kommer også frem at Bollestad hadde orientert om at hun var frisk og skulle tilbake på Stortinget. Da skal hun denne dagen også ha fått beskjed om at hun måtte inngi sitt syn på varselet innen en uke. Da fant hun grunn til å hente inn juridisk bistand.

Da møtet i landstyret var slutt mandag kveld, kom fungerende leder Dag Inge Ulstein, nestleder Ida Lindtveit Røse og generalsekretær Ingunn Ulfsten ut til de ventende journalistene.

De var ordknappe om Olaug Bollestads brev og innhold.

– Ingen kommentar, sa de tre.