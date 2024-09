– Det stemmer ikke, mener Syversen.

Forrige uke brakte Vårt Land en stor gjennomgang av oppløpet til Bollestads avgang som partileder 22. august. Fortellingen bygger på et stort og bredt antall bakgrunnssamtaler med kilder som har kjennskap til en skjult prosess.

Under det dramatiske møtet gikk hele KrF-ledelsen – inkludert Bollestad – ut av rommet slik at sentralstyret skulle kunne diskutere situasjonen upåvirket av aktørene.

Olaug Bollestad trekker seg som KrF-leder AVGANGEN: Veteranen Hans Olav Syversen, med lang fartstid fra KrFs stortingsgruppe, sto ved Olaug Bollestads side da hun møtte pressen og kunngjorde sin avgang som partileder 22. august. (Stian Lysberg Solum NTB/NPK)

«Stiller Bollestad i et lys hun ikke fortjener»

Møtet ble et maraton på syv timer. Kilder med kjennskap til hva som skjedde på innsiden av møterommet forteller Vårt Land at Bollestad i praksis fikk et ultimatum.

Sentralstyremedlemmer har i ettertid vært tause om innholdet i møtet. Men fra sin plass i rommet denne kvelden vil Hans Olav Syversen nå gi uttrykk for sin oppfatning.

– Hun fikk ikke noe direkte eller indirekte ultimatum. De som hevder dette, stiller Bollestad i et lys hun ikke fortjener, sier den tidligere stortingsrepresentanten og statssekretæren til Vårt Land.

Etter møtet sto Bollestad kort tid før midnatt frem og kunngjorde sin avgang som partileder. Hun poengterte at det helt var hennes eget valg.

Er selv blitt fast medlem av KrFs topporgan

Syversen sitter nå selv som fast medlem av KrFs sentralstyre. Han rykket opp fra varaplass til fast plass da Bollestad gikk av.

I likhet med flere andre sentralstyremedlemmer vil Syversen ikke uttale seg offentlig om hvordan diskusjonen løp under det dramatiske møtet. Det varte i syv timer.

Men han har altså en melding om hvor sterkt budskapet var – og at han ikke mener det var et ultimatum.

– Også for min egen integritets skyld vil jeg få sagt dette, sier Syversen.

---

Lederkrise i KrF

KrF står nå uten valgt leder etter Olaug Bollestads dramatiske avgang 22. august.

Mandag ettermiddag besluttet KrFs landsstyre å innkalle til ekstraordinært landsmøte i forbindelse med partiets landskonferanse 25. og 26. januar 2025.

Det er forventninger i partirekkene om at fungerende leder Dag Inge Ulstein og nestleder Ida Lindtveit Røse avklarer om de er aktuelle til å erstatte Bollestad på fast basis.

---