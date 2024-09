Personsøkere eksploderte i Libanon: Minst åtte døde og 2750 skadet

Tilstanden er kritisk for 200 av de skadede, opplyste helseminister Firass Abiad da han kom med det oppdaterte tallet på ofre noen timer etter eksplosjonene tirsdag.

Libanons regjering fordømmer eksplosjonene og kaller det for israelsk aggresjon, ifølge landets informasjonsminister.

Israels militære ledelse vil ikke kommentere hendelsen på forespørsel fra blant andre AP og Reuters.

Eksplosjonene skjedde blant annet i Beiruts forsteder og den sørlige delen av Libanon, begge områder der Hizbollah-bevegelsen står sterkt.

Jente død

Blant dødsofrene var datteren til et Hizbollah-medlem, opplyser familien hennes og en kilde tett på gruppa.

– Ei ti år gammel jente ble drept i Bekaadalen etter at farens personsøker eksploderte mens han var ved siden av henne, sier slektninger til nyhetsbyrået AFP.

Eksplosjonene skal ha begynt flere steder samtidig og fortsatt i en times tid.

«Mysterium»

Til forskjell fra Libanons informasjonsminister, har Hizbollah-bevegelsen foreløpig ikke offisielt anklaget Israel for å stå bak. Hizbollah beskriver i en uttalelse eksplosjonene som et mysterium og sier de etterforsker årsaken.

To av de døde er medlemmer av militsen, hvorav en er sønnen til en av bevegelsens parlamentsmedlemmer, ifølge uttalelsen.

Irans ambassadør såret

Mange i den libanesiske Hizbollah-bevegelsen bruker personsøkere til å kommunisere i stedet for mobiltelefoner for å unngå at de blir sporet.

Det iranske nyhetsbyrået Mehr melder at Irans ambassadør til Libanon, Mojtaba Amani, er blant de sårede.

Litiumbatterier

Personsøkerne som eksploderte, var av en helt ny modell som Hizbollah har brakt til landet de siste månedene, opplyser tre sikkerhetskilder til Reuters.

De var utstyrt med litiumbatterier som tilsynelatende eksploderte, opplyser en Hizbollah-kilde til nyhetsbyrået AP.

Når litiumbatterier overopphetes, kan de smelte og ta fyr. Brannene kan forårsake temperaturer på opptil 590 grader celsius.

Akuttmottakene på flere sykehus var tirsdag overfylt av pasienter, mange av dem med skader på armer og bein, ifølge fotografer fra AP. For noen av dem er tilstanden alvorlig.

– Falt om skrikende

Sykehusdirektør Hassan Wazni ved Nabatieh-sykehuset sør i landet sier at pasientene har skader i øynene, ansiktet og på armer og bein. Han hadde tirsdag ettermiddag tatt imot cirka 40 skadede.

Flere uverifiserte videoer i sosiale medier viser hvordan personsøkerne eksploderer i folks lommer og belter og eierne som faller skrikende på bakken. En Reuters-journalist så ti Hizbollah-medlemmer som blødde fra sår i Beirut-forstaden Dahieh.

Journalisten melder også at ambulanser gikk i skytteltrafikk til de sørlige forsteder av Beirut, der det rådet tilløp til panikk. Mange mennesker samlet seg ved inngangen til flere bygninger for å undersøke om noen de kjenner, kan ha blitt rammet.

Anklager Israel

– Fienden står bak denne sikkerhetshendelsen, sier den ikke navngitte kilden, som anklager Israel for å stå bak.

Reuters' Hizbollah-kilde omtaler angrepet som den største sikkerhetssvikten bevegelsen noensinne har opplevd.

Håndholdte personsøkere er langt mer primitive enn dagens smarttelefoner og regnes også for å være langt vanskeligere å spore for utenforstående.













