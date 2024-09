Frem til mandagens møte har Røse vært sykmeldt. Da hun ankom KrFs landsstyre sammen med fungerende leder Dag Inge Ulstein, ville hun ikke snakke med pressen.

– Nå ser vi frem til å treffe landsstyret og ha gode samtaler, sa en knapp Røse.

Fotografer ble jaget verbalt ut av lokalet av KrFs kommunikasjonssjef Astrid-Therese Theisen. Et stort presseoppbud ble henvist til korridoren.

Landsstyremøtet i KrF ventes å strekke seg langt utover ettermiddagen i et loftslokale på Stortinget. Det ymtes om at det kan trekke ut helt til klokken 18.00 - altså syv timer etter start.

Formelt skal landstyret drøfte forslaget fra sentralstyret om å avvikle ekstraordinært landsmøte koblet til den årvisse landskonferansen i januar.

Men det skal også gis en orientering om situasjonen for partiet, ifølge generalsekretær Ingunn E. Ulfsten i samtale med pressen før møtestart.

Spent stemning i lokalet - topper ventes å etterspørre svar

Turbulensen i partiet og spørsmål rundt lederens avgang 22. august var et opplagt tema for fylkesledere og andre som entret møtet. De fleste var tause foran mikrofonene.

Og det var en spent stemning blant de første som benket seg. Vårt Land presenterte i helgen en større gjennomgang av hva som skjedde i kulissene i oppløpet til Bollestads avgang.

At de håpet på «en god samtale», var frasene som gikk igjen fra fylkestoppene på vei inn. Også partiets generalsekretær Ingunn E. Ulfsten nøyde seg med den tilnærmingen da Vårt Land møtte henne i forkant.

– Vi gleder oss til å treffe landsstyret i et fysisk møte. Og så skal vi ha gode samtaler og diskusjoner, både om det som har vært og fremtid.

KLEMME-TID: Etter tung tid var det flere som klemte hverandre før møtestart. Her får fylkesleder Jytte Sonne i Innlandet en varm klem av fungerende KrF-leder Dag Inge Ulstein. (Erlend Berge)

Fylkestopp forventer ikke lederavklaring nå

Fra Innlandet møter fylkesleder Jytte Sonne, som var en av de få som ville snakke med Vårt Land før møtet.

– Hva er forventningene dine?

– Først og fremst er det hyggelig å kunne møtes fysisk.

– Har du noen meldinger med deg inn i møtet?

– Nei

Til Vårt Land sier Sonne at hun ikke forventer noen avklaring av lederspørsmålet under dagens landsstyremøte.

– Nå får valgkomiteen komme seg i gang. Så får vi ta resten lokalt.

– Hvordan er du selv preget av tiden dere har bak dere?

- Jeg har hele tiden tenkt at det er politikken - og ikke personene - vi må fokusere på. Så vi får det til slutt i boks.

GENERALSEKRETÆR: Ingunn Ulfsten, KrFs generalsekretær, på vei inn i det som kan bli et nytt møtemaraton om krisen for KrF. (Erlend Berge)

Utålmodighet. Ønske om «mer bakgrunnsstoff»

Det var et sentralstyremøte 28. august som anbefalte å fremskynde et landsstyremøte til i dag. Samtidig tilrådde sentralstyret å avvikle et ekstrarordinært landsmøte med ledervalg i tilknytning til partiets landskonferanse 25. og 26. januar 2025.

Før møtet ytret flere topper utålmodighet og ønsket svar om lederkrisen i partiet. Blant dem var fylkesleder Ole Døvik i Vestfold som uttalte dette til NRK om det kommende landsstyremøtet:

– Jeg har vel to forventninger. Det er mer bakgrunnsstoff på den «uholdbare situasjonen» ledelsen sa var, og hvorfor det ikke var mulig å løse det på annen måte enn leders avgang, sier fylkesleder Ole Døvik i Vestfold til NRK.

I LEDELSEN: I dag er Ida Lindtveit Røse nestleder og hun ville ikke gi pressen noe svar om avklaring om mulig lederkandidatur. (Erlend Berge)

Det kan drøye lenge før ledervalg er i boks

Mandagens møte ga rom for «utlufting», men KrF står nå i en dyp lederkrise. Dag Inge Ulstein er fungerende leder, men har i utgangspunktet takket nei til både nye år i ledertrioen og gjenvalg til Stortinget i 2025.

Valgkomiteens frist for å legge frem innstilling er ikke før på nyåret.

Fra mange hold i partiet er det håp om at Ulstein skal tenke seg om på nytt - og fortsette i lederrollen og politikken.

Det er fortsatt uavklart om Ida Lindtveit Røse eventuelt vil være klar for å ta over. Hun var sykmeldt frem til mandag, og ville før møtet ikke gi noen signaler til pressen om en mulig avklaring.

Eks-leder Olaug Bollestad er fortsatt sykmeldt ut måneden. En rød lampe for låst kontor lyste ved stortingskontoret hennes denne mandagen.

Saken oppdateres.