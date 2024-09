WHO: Største evakueringen fra Gaza siden oktober i fjor

– Dette var den største evakueringen fra Gaza siden oktober 2023, sa Richard Peeperkorn i WHO på en pressekonferanse torsdag. Ifølge ham fant evakueringen sted onsdag.

Han ba også om at regelmessige evakueringer av pasienter ut av Gazastripen får lov til å fortsette.

– Gaza trenger medisinske korridorer. Vi trenger et bedre organisert og holdbart system, sa han, og la til at over 10.000 av Gazas innbyggere venter på å bli evakuert.

Blant pasientene som ble evakuert, var det mennesker med kreft, blod- og nyresykdommer og traumer, fortalte Peeperkorn.

WHO antar at minst en firedel av palestinerne som er såret i krigen, om lag 22.500 mennesker, har fått livsvarige skader. Det vil si skader som krever rehabilitering i flere år framover, som for eksempel manglende lemmer.

