Lyngdal kommune ber ansatte holde Pride-flagg unna kontorene sine

– Jobber du i en offentlig etat, og er ansatt i en kommune, så skal du være nøytral i forhold til verdisyn. Du kan ikke fronte dine religiøse og politiske standpunkter, sier ordfører Unni Nilsen Husøy (Frp) til NRK.

Høyre og Venstre stemte imot i formannskapet 5. september, og Bernt Mushom (H) mener det er en unødvendig retningslinje. Han har bedt om svar på hva som var bakgrunnen for at saken ble tatt opp, ettersom det skal ha hengt et regnbueflagg i et vindu på kommunehuset da diskusjonen startet i fjor.

– Det fikk jeg ikke svar på. Hvis det er tilfellet, mener jeg det er uheldig at vi har en sak om det, sier Mushom.

Husøy mener på sin side at dette er retningslinjer som har eksistert fra før, men ikke er blitt fulgt.

– Her må det brukes sunn fornuft. Det er selvsagt ok å ha et bilde av ungene på pulten, men man trenger ikke tapetsere hele veggen med familiebilder, sier hun.