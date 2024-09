Asylsøker eller kvoteflyktning. Nåløyet inn til Norge er trangt.

Støre-regjeringen fikk SVs støtte og kuttet antallet kvoteflyktninger fra 2.000 til 1.000 i år.

I fjor søkte vel 5.300 om asyl. Kun 1.982 kom gjennom det trangeste nåløyet og fikk status som konvensjonsflyktning.

Men én innvandrergruppe er stor – og ikke så synlig:

De som kommer på familiegjenforening med et familiemedlem som bor i Norge, personer som har søkt asyl og fått opphold. I denne gruppen er det flere fra Syria.

Andre forenes med familiemedlem som kom til landet som arbeidsinnvandrer. Her er det flere fra India.

Nasjonalt mottakssenter i Råde INN I NORGE: De som søker asyl i Norge blir registrert på Nasjonalt mottakssenter i Råde i Østfold. De som får opphold kan så søke om å få familien til landet. (Javad Parsa/NTB)

– Norge skal ikke være et attraktivt land

Vårt Land har hentet ut tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser omfanget de tre siste årene:

2023: 11.466 personer.

2022: 11.324 personer

2022: 10.197 personer.

Oppsummert har det kommet nesten 33.000 menn, kvinner og barn til landet som følge av familiegjenforening. Flest kvinner med barn.

– 33.000, er det for mange?

Spørsmålet går til Mari Holm Lønseth, nestleder i Høyres programkomité:

– I andel av innvandringen til Norge står familiegjenforente for en relativt stor andel. Vi ønsker også å stramme inn i adgangen til familiegjenforening for å sikre at Norge ikke er et mer attraktivt land å søke beskyttelse i sammenlignet med våre naboland, forteller hun til Vårt Land.

Lønseth, som også er innvandringspolitisk talskvinne i Høyre, la mandag fram førsteutkastet til nytt partiprogram. Her lover Høyre å føre «en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk».

Til sammenligning med de tre siste årene, kom det 31.680 i årene 2018–2020.

– For mange kvinner lærer ikke språket

– Hvilke integreringsproblemer sliter familiegjenforente mest med?

– Vi har færre krav til dem som kommer gjennom familiegjenforening og mange er ikke godt nok integrert i samfunnet. Altfor mange, særlig kvinner, kan ikke norsk og deltar ikke i verken samfunns- eller arbeidslivet. For mange kjenner ikke verken rettigheter eller plikter i samfunnet, og blir stående utenfor. Det er ikke bærekraftig verken for samfunnet eller for den enkelte.

– Hvilket krav mener Høyre er det er viktigst å stille de som får familiegjenforening?

– Jeg mener det viktigste kravet er å sikre bedre språkkunnskaper. Å kunne norsk er nøkkelen til å delta i lokalsamfunn, frivillighet og i arbeidslivet. Derfor ønsker vi å se på en modell med krav til å bestå et nivå norsk relativt kort tid etter ankomst, etter inspirasjon fra Danmark.

Mari Holm Lønseth 2022 TALSKVINNE: Mari Holm Lønseth er også innvandringspolitisk talskvinne i Høyre. (Annika Byrde/NTB)

Vil slippe inn «hele familier»

I førsteutkastet til nytt partiprogram varsler programkomiteen hva de som søker familiegjenforening må forberede seg på, om Erna Solberg vender tilbake til regjeringskontorene:

Inn i Norge vil Høyre slippe «hele familier uten behov for familiegjenforening».

Partiet vil også stramme inn vilkårene for familiegjenforeningen «innenfor handlingsrommet av internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter».

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener Høyres programforslag strider mot menneskerettighetene.

– Å opprettholde et familieliv er en grunnleggende menneskerettighet, sier generalsekretær Mads H. Almaas til Vårt Land.

I dag stiller UDI et forsørgerkrav til den som søker å få familien til landet. Han eller hun må ha en inntekt på minst 287.278 kroner i året før skatt det første året familiemedlemmet får tillatelse til å bo i Norge.

UDI opplyser at «den vanligste grunnen til at vi avslår en søknad om familieinnvandring, er at underholdskravet ikke er oppfylt».

Stortinget behandler habilitetssakene SAMMEN: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna leder Aps programkomité, som ønsker å regulere familiegjenforening strengere. Det ønsker også statsminister Jonas Gahr Støre. (Terje Bendiksby/NTB)

Ap varsler tøffere politikk

Høyre er ikke alene om å ønske strengere rammer for gjenforening av flyktningfamilier i Norge. Aftenposten melder at også Arbeiderpartiet vil ha en tøffere politikk i nytt partiprogram.

Ap vil skjerpe tilknytningskravet til Norge ved familiegjenforening for flyktninger, slik at det kan nektes familiegjenforening i tilfeller hvor familien kan bo sammen i et annen trygt tredjeland som de har sterkere tilknytning til.

Et punkt om å stille strengere krav til norskopplæring for familiegjenforente er sendt til vurdering hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.

– Vi ser at spørsmålene om innvandring, flyktninger og asyl blir markant mer politiserte når det nærmer seg valg, sier generalsekretær Almaas i Noas.

Regjeringspartiene er enige

Dagens andre regjeringsparti, Senterpartiet, ønsker også færre på familiegjenforening.

I Hurdalsplattformen sier Ap og Sp at regjeringen vil «innføre et tydeligere skille mellom personer som får asyl etter flyktningkonvensjonen og personer som får subsidiær beskyttelse, gjennom begrensninger i retten til familiegjenforening (...).»