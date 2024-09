Da de to amerikanske presidentkandidatene natt til onsdag norsk tid møttes i Philadelphia til sin første og sannsynligvis eneste TV-debatt, var to tidligere toppfolk fra Donald Trumps presidenttid utenfor TV-studioet for å snakke med de fremmøtte journalistene.

Men tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Olivia Troye og tidligere kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci var ikke der for å støtte sin gamle sjef. De var der begge som representanter for en voksende gruppe av tidligere Trump-folk som har krysset partigrensene og offentlig støtter den demokratiske presidentkandidaten, visepresident Kamala Harris.

Mange av navnene på listen er kjente motstandere av Donald Trumps politikk og oppførsel. Forrige uke ble det hittil tyngste navnet føyet til, da tidligere visepresident Dick Cheney i en kort offentlig erklæring skrev at Donald Trump «aldri skal betros makten igjen».

Alternativet til Harris og Walz er rett og slett uholdbart — Brev fra 238 tidligere republikanske politisk ansatte

Election 2024 Debate America Watches TV-DEBATT: Tirsdag kveld fulgte amerikanere landet rundt debatten melleom presidentkandidatene Donald Trump og Kamala Harris, som her i San Francisco. (Juliana Yamada/AP)

«Mørkets fyrste» støtter Harris

«I vår nasjons 248 år lange historie har det aldri vært et individ som utgjør en større trussel mot vår republikk enn Donald Trump. Han forsøkte å stjele det siste valget ved bruk av løgner og vold for å beholde makten etter at velgerne hadde avvist ham. Som borgere har vi alle en forpliktelse til å prioritere landet fremfor partipolitikk med det formål å forsvare grunnloven. Det er derfor jeg vil gi min stemme til visepresident Kamala Harris,» skrev Cheney.

Den demokratiske kommentatoren Bill Press skriver i det politiske mediet The Hill at han aldri hadde drømt om at han skulle «krype til sengs med Cheney». Cheney ble i sin tid som George W. Bushs visepresident (2001-2009) regnet som en av USAs mest urokkelig konservative politikere, og han ble noen ganger omtalt som «mørkets fyrste». Nå skriver Bill Press at Trump er den eneste som kunne endre Cheney fra Star Wars-skurken Darth Vader til helten Luke Skywalker.

Svaret fra Trump kom umiddelbart på hans eget sosiale medium, Truth Social, hvor han brukte forkortelsen «RINO» til å beskrive Cheney. Det høres ut som det engelske ordet for neshorn, men det er også et akronym som lenge har blitt brukt om dem som oppleves som skinn-republikanere - Republicans In Name Only.

Election 2024 Trump's Playbook Women KRITISK: TIdligere kongressrepresentant Liz Cheney, datter til tidligere visepresident Dick Cheney, er blant de republikanerne som nå melder at de vil stemme på Kamala Harris i november. (J. Scott Applewhite/AP)

De mange overløperne

Det er nå mange av dem. Gruppen Republikanere for Harris hevder å ha over 100 000 medlemmer. Blant de mer kjente kan nevnes senator Chuck Hagel, tidligere kongressmedlem Adam Kinzinger og Stephanie Grisham, som blant annet har vært stabssjef for Trumps kone, Melania Trump.

I forrige uke ble også et brev lansert fra en gruppe fra 238 personer som har arbeidet for presidentene George H.W. Bush og George W. Bush, samt senatorer – og tidligere presidentkandidater – John McCain og Mitt Romney.

«Vi har selvfølgelig mange ærlige ideologiske uenigheter med visepresident Harris og guvernør Walz (Harris’ visepresidentkandidat, Tim Walz, red.). Det er helt som ventet. Men alternativet er rett og slett uholdbart», skriver gruppen.

Finansmediet Bloomberg betegner det som en bevegelse uten sidestykke i amerikansk politikk og bemerker at det ikke er snakk om folk som har gitt opp sine konservative prinsipper.

Som Bloomberg skriver det, er det snakk om «en midlertidig våpenhvile» som setter nasjonen først ved å stemme på motstanderens kandidat i håp om å etablere et fundament for å gjenoppbygge et mer prinsippfast republikansk parti, som er «fritt for Trumps giftige grep».

I et så tett valg kan det være det som gjør forskjellen mellom seier og tap — Mo Brooks, tidligere kongressrepresentant (R)

Vil vurdere Harris

En meningsmåling utført for TV-stasjonen CBS i august viste at ni prosent av erklærte Trump-velgere var åpne for å vurdere å støtte Kamala Harris. I håp om å fange noen av dem har gruppen Republikanske velgere mot Trump i vippestatene Michigan, Pennsylvania og Wisconsin brukt 80 millioner kroner på en TV-reklame hvor frafalne Trump-velgere rolig snakker om hvorfor de stemmer på Kamala Harris.

Politiske observatører tviler på at den åpne støtten fra tradisjonelle republikanere, valgannonser og Kamala Harris’ løfte fra forrige ukes TV-intervju på CNN om at hun vil utnevne en republikansk minister i en kommende regjering, kan flytte særlig mange stemmer.

Men ifølge det tidligere republikanske kongressmedlemmet Mo Brooks fra Alabama trengs det kanskje ikke så mange omvendelser.

«Det er nok ganske få republikanske velgere som lar seg overbevise av disse offentlige støtteerklæringene fra republikanere. Men i et så tett valg kan det være det som gjør forskjellen mellom seier og tap,» sier Brooks til ABC News.