CNN-måling: Harris vant debatten

63 prosent av de spurte mener Harris gjorde best figur, mens 37 prosent mener Trump framsto som den beste kandidaten.

Målingen ble utført av SSRS Text Message Panel på vegne av CNN blant et representativt utvalg av 605 registrerte velgere og har en feilmargin på 5,3 prosent.

Da en tilsvarende måling ble foretatt før TV-debatten var de samme velgerne delt på midten i synet på hvem de trodde ville gjøre det best.

Endret syn på Harris

Blant de registrerte velgerne som så debatten sier et flertall at de fikk et mer positivt syn på Harris, mens det var få som endret syn på Trump, viser målingen.

45 prosent av de spurte sier at de ser positivt på Harris etter debatten, mens 44 prosent sier at de har et negativt syn på henne.

Dette var en forbedring fra før debatten da 39 prosent av de samme velgerne sa at de hadde et positivt syn på henne.

Uendret syn på Trump

Velgernes syn på Trump endret seg derimot lite, viser målingen.

51 prosent hadde et negativt syn på ham før debatten, og like mange hadde det etter debatten.

39 prosent hadde et positivt syn på Trump før debatten, og heller ikke dette endret seg.

Uavhengige

Det store flertallet av de spurte, 82 prosent, sier at TV-debatten ikke vil få følger for hvem de stemmer på i presidentvalget 5. november.

Flere av Trumps tilhengere enn av Harris' tilhengere sier imidlertid at debatten fikk dem til å revurdere sitt syn på de to kandidatene.

Blant registrerte velgere som identifiserer seg selv som politisk uavhengige ga debatten store utslag.

30 prosent av disse velgerne hadde før TV-debatten et positivt syn på Harris, men etter debatten hadde andelen steget til 48 prosent.

Tillit som leder

På spørsmål om hvilken tillit de har til Trumps og Harris' evner til å lede USA, svarer 54 prosent at de har en viss tillit til begge de to kandidatene.

36 prosent sier imidlertid at de har «stor tillit» til Trumps evner til å lede landet, mens 32 prosent sier at de har «stor tillit» til Harris som leder.

På spørsmål om hvem av de to som best forstår hvilke problemer vanlige amerikanere sliter med, peker 44 prosent på Harris og 40 prosent på Trump.

(©NTB)