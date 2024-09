Mye på spill for Trump og Harris i TV-debatt

Klokka 21 amerikansk tid – eller klokka 3 natt til onsdag norsk tid – braker det løs i Philadelphia.

Inntil videre er det ikke planlagt noen flere debatter mellom de to før presidentvalget 5. november. Dermed kan debatten bli den eneste mellom de to presidentkandidatene.

Titalls millioner av amerikanere kommer til å følge med, og prestasjonene kan bli utslagsgivende for hvem de velger å stemme på. En malplassert kommentar eller dårlig vits kan få enorme konsekvenser.

Ifølge avisa The Hill brer nervøsiteten seg blant demokratene. Harris har til nå ridd på en svært positiv stemningsbølge, som blant annet preget partiets landsmøte etter at Joe Biden trakk seg som presidentkandidat. Nå må hun bevise a hun behersker et format der ting kan utvikle seg i uventede retninger.

– Folk er ekstremt bekymret for prestasjonen hennes, sier Ray Zaccaro, en av Demokratenes strateger.

Trenger nye tilhengere

For Harris er det viktig å vinne sympati hos velgere som ikke vet så mye om henne. Allerede mandag var hun på plass i Philadelphia, og før dette stengte hun og flere medarbeidere seg inne på et hotell i fem dager for å øve.

Det er blant annet blitt meldt at én av medarbeiderne hennes var kledd som Trump for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig.

Trump kommer på sin side trolig til å forsøke å ramme Harris i saker som handler om økonomi og innvandring, ettersom hun som sittende visepresident har et visst ansvar for dagens politikk.

Det er heller ikke umulig at han vil komme med bemerkninger som spiller på hennes etniske bakgrunn og kjønn i et forsøk på å få henne ut av balanse.

Abortsaken

Harris er på sin side ventet å presse Trump når det gjelder hans syn på abort. Den siste tiden har ekspresidenten kommet med en rekke motsetningsfulle uttalelser om spørsmålet.

Debatten kommer til å bli sendt direkte på TV-stasjonen ABC News. Den varer i 90 minutter og holdes uten publikum. Mikrofonen blir slått av hos den som ikke har ordet, for å hindre avbrytelser.

Det er første gang de to møtes fysisk.

– Denne debatten kan komme til å bli skrevet inn i historiebøkene. Ta fram popkornposen, sier Andrew Koneschusky, tidligere pressetalsmann for Senatets leder Chuck Schumer.