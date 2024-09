Høyre-topper vil hjelpe ukrainere med å gjenreise landet når krigen er over

I Høyres nye partiprogram har stortingspolitikerne Ine Eriksen Søreide, Peter Frølich og Nikolai Astrup et forslag til et nytt internasjonalt gjenreisningsfond for Ukraina, melder Nettavisen.

– Det vi har lyst til å gjøre, er å signalisere at Norge bør ta initiativ til å lage et gjenoppbyggingsfond den dagen krigen er over. Vi vil invitere andre land til å bli med, for dette er ikke noe bare Norge kan gjøre, flere må bidra. Men vi mener Norge bør ta lederskap for det, sier Søreide til avisen.

Hun understreker at dette fondet i så fall kommer i tillegg til at Norge fortsetter å støtte Ukraina militært og sivilt, med alt fra våpen og ammunisjon, til å gjenopprette elektrisitetsforsyning og drive staten.

Fra før har Stortinget vedtatt å gi 75 milliarder kroner til Ukraina over fem år gjennom Nansen-programmet, støtte som både er militær og sivil.

– Nansen-programmet handler om å vinne krigen. Dette fondet handler om å vinne freden, forklarer Astrup.