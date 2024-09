KrF-topper unisone om Røse: – Endrer ikke ledersjanser

– Krisen Ida og familien står i forandrer ikke på hennes muligheter for å bli leder for partiet vårt, sier Tore Johan Øvstebø, fylkesleder i Møre og Romsdal.

29. august kom sjokk-nyheten om at politiet har siktet ektemannen til KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse for et straffbart forhold. Mannen erkjenner straffskyld, opplyser politiet fredag.

Saken rammer et allerede kriserammet KrF hardt. Røse har nemlig vært regnet som en favoritt til å overta etter partileder Olaug Bollestad.

Bollestad trakk seg etter et dramatisk sentralstyremøte 22. august i kjølvannet av Vårt Lands avsløring om at KrF har mottatt et varsel om hennes lederstil.

«Alle» mener Røses muligheter ikke er svekket

Vårt Land har vært i kontakt med 10 av KrFs 15 fylkesledere: Alle gjør det klart at siktelsen mot ektemannen ikke svekker Ida Lindtveit Røses muligheter til å bli partileder i deres øyne.

Enkelte av fylkeslederne ønsker foreløpig ikke å uttale seg til sitat, men flere deler nå åpent sitt syn:

– Da det ble kjent at Olaug trakk seg, tenkte jeg at Ida ville være et godt lederemne for KrF. Det har ikke forandret seg selv om hun står i en vond og privat sak. Min personlige mening er at Ida fremdeles er den gode lederkandidaten for partiet, sier Eva Høili.

Fylkeslederen i Akershus, Røses hjemfylke, mener hun er en svært egnet leder for partiet.

– Du må være god i debatter, sterk politisk og ha en likandes fremtoning. Alt dette har Ida. Folk kjenner seg rett og slett igjen i det hun sier, sier Høili.

MØRE OG ROMSDAL: Tore Johan Øvstebø er fylkesleder i Møre og Romsdal KrF. Han mener Ida Lindtveit Røse er en like sterk partilederkandidat som før. (KrF)

Mener sjanser er uendret – også hvis Røse vil bli leder i januar

Vårt Land meldte denne uken at Ida Lindtveit Røse er sykemeldt fram til 15. september.

KrF skal etter planen velge ny leder på et ekstraordinært landsmøte i januar 2025, dersom det ikke blir ytterligere fremskyndet av partiets landsstyre.

Fylkeslederne Vårt Land har snakket med mener Røses sjanser til å bli partileder er like gode som før‚ hvis hun selv ønsker å stille til valg allerede nå.

Flere beskriver situasjonen som vond. Alle mener Røse selv må kjenne på hva hun orker og om hun ønsker å stille seg til disposisjon.

– Vi trenger alle sammen litt tid nå. Ida skal få den tiden hun trenger til å avklare sin situasjon. Det som har skjedd har ikke endret våre valgmuligheter og min tillit til Ida som KrF-politiker er helt uendret, sier Geirmund Lykke, fylkesleder i Trøndelag.

– Hele partiet uttrykker omtanke for Ida og hennes familie. Men det er også en privat sak som Ida er uforskyldt i, så dette bør i utgangspunktet ikke berøre hennes politiske virke eller videre kandidatur, skriver Jorunn Gleditsch Lossius, fylkesleder i Agder.

AGDER: Jorunn Gleditsch Lossius er fylkesleder i Agder KrF. Hun er også fylkesvaraordfører i Agder. Lossius var motkandidat da Ida Lindtveit Røse ble valgt til KrF-nestleder i 2023. (Guro Asdøl Midtmageli)

– Ida er et sterkt kort og en viktig lederkandidat

Fylkeslederne Vårt Land har snakket med sier dette først og fremst er en forferdelig vanskelig situasjon for Ida Lindtveit Røse personlig, og at hun selv må kjenne på hva hun vil ta på seg nå:

– Denne vonde saken er ikke Idas feil. Ida står jo like støtt i partiet som før. Partiets holdning til Ida er uforandret, sier fylkesleder Ole Døvik i Vestfold.

– Ida har ikke gjort noe galt og det er opp til henne om hun vil stille som leder, sier fylkesleder Jytte Sonne i Innlandet.

– Ida er åpenbart sterkt kort for oss og en viktig lederkandidat. Hun må vurdere sin kapasitet nå, sett i lys av hva hun går gjennom privat, sier Tore Johan Øvstebø i Møre og Romsdal.

Han minner om at KrF nå skal ha en grundig nominasjonsprosess i hele partiorganisasjonen før de lander en ny ledelse.

INNLANDET: – Ida har ikke gjort noe galt og det er opp til henne om hun vil stille som leder for partiet vårt, sier Jytte Sonne, fylkesleder i Innlandet KrF. (Heiko Junge/NTB)

Andre navn snakkes om – mener KrF ikke står på bar bakke

Hvis Ida Lindtveit Røse kommer til at belastningen blir for stor til å være partilederkandidat i denne runden, står KrF ikke på bar bakke, mener Eva Høili i Akershus.

– Da må vi huske på at det finnes andre kandidater også. Vi må ikke krisemaksimere. Vi står aldri på bar bakke i KrF, sier hun.

Geirmund Lykke i Trøndelag har også håp om at Dag Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad kan ombestemme seg – begge har varslet at de vil forlate rikspolitikken for nå.

– Jeg vil ikke si hvem som skal bli partileder, men jeg har fortsatt ikke gitt opp at Ulstein og Ropstad kan komme til nye vurderinger. Det ville hatt noen åpenbare fordeler, siden de er fra valgkretser som har mer sikker plass på Stortinget, sier Lykke.

Også Tore Johan Øvstebø i Møre og Romsdal mener Dag Inge Ulstein en god kandidat og håper han ombestemmer seg.

Andre Vårt Land har snakket med, nevner KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland som en kandidat til partiledelsen.

Ingen mener Røse burde sagt ifra til KrF før Bollestad trakk seg

Blant annet TV2 har stilt spørsmålet om Ida Lindtveit Røse burde gitt beskjed til KrF om siktelsen mot ektemannen før sentralstyremøtet som endte med Olaug Bollestads avang.

Ifølge kanalens opplysninger ble Røse-familiens hus ransaket to dager før dette avgjørende møtet for KrF.

Men spørsmålet møter liten forståelse blant fylkeslederne Vårt Land har snakket med i KrF.

Ingen gir uttrykk for at Røse burde informert partiet tidligere om straffesaken og ingen tror det ville hatt innvirkning på Bollestads avgang.

I stedet roser de KrFs internkommunikasjon, både i Bollestad-saken og om Røses situasjon.

Ingen av dem mener at landsstyret, KrFs øverste organ mellom landsmøter og der fylkeslederne er faste medlemmer, burde vært bedre orientert.