Sommerferien har blitt noen uker gammel og hverdagslivet er tilbake. Du har kanskje begynt å forberede deg til høsten? Er vedsekker, tøfler og pleddet allerede hentet opp fra boden?

Skal man tro værmeldingen for de neste dagene trengs ikke dette. Flere kommuner setter nå varmerekorder melder VG.

Varmest er det i Bjørn Eidsvågs rike, Sauda, der ble det målt 30,4 grader torsdag. Det er septemberrekord. I Jesus Christ Superstar-aktuelle Bjarte Tjøstheim sin hjemkommune Randaberg var det 28,3 grader. Her kan du lese hva Vårt Land synes om musikalen.

I andre kommuner som Time, Hå, Karmøy og ikke minst Bømlo har temperaturen bikket 27 grader.

I Kristiansand har det ikke vært like varmt, men 24,7 grader minner mer om sommer enn høst.

Agderkommunene Sirdal, Kvinesdal og Farsund ble alle målt til godt over 26 grader.

Nyt det mens du kan

Værvarslet forteller at man kan forvente seg høye temperaturer inn mot, og gjennom helgen i Sør-Norge. Neste uke ser ikke like lys ut for de som håper på mer sommer. Da kommer lavtrykkene tilbake, melder VG.