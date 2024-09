Rogaland-topper baner vei for Hadle Bjuland i KrF-ledelsen

Det er ingen hvem som helst som nå tar til orde for at Hadle Rasmus Bjuland bør ha en plass i en ny KrF-ledelse.

– Vi ønsker å løfte fram Hadle som en kandidat til ledelsen som kan bety mye for KrF framover og som har betydd mye for KrFU, sier Øystein Stjern til Stavanger Aftenblad.

Han er Rogaland KrFs medlem i partiets sentralstyre. Sammen med hele ledertrioen i fylkeslaget – Siri Bloch Lindtveit, Andreas Bjorland og May Synnøve Rygh – har han et innlegg på trykk i Aftenbladet onsdag ettermiddag.

Der løfter de fram KrFU-leder Bjuland som en fremtidens mann som bør sikres plass i partiledelsen til et kriserammet KRF etter at Olaug Bollestad trakk seg og 1. nestleder Dag Inge Ulstein takket nei til gjenvalg.

Øker faren for at Bollestad kan miste førsteplassen i Rogaland

Utspillet fra de fire toppene i Rogaland KrF utfordrer indirekte Olaug Bollestad om førsteplassen på valglista ved stortingsvalget neste år.

Det er tvilsomt at Hadle Rasmus Bjuland vil ønske å tre inn i partiledelsen uten at han er sikret en stortingsplass på forhånd, etter det Vårt Land forstår.

Rogaland er KrFs kanskje aller mektigste fylkeslag. Nøkkelfolk regner det derfor som sikkert at de har hevd på plass i partiets ledertrio. Fylkeslaget har derimot bare én sikker stortingsplass.

På spørsmål fra Stavanger Aftenblad om utspillet også̊ er «et innspill til stortingsnominasjonen og hvem som bør være øverst på Rogaland KrF sin liste», svarer Øystein Stjern:

– Vi mener ikke noe om stortingsnominasjonen. Vårt hovedbudskap er å løfte Hadle fram som en kandidat til partiledelsen.

Viser til Bollestads egne ord om å bane vei for nye generasjoner

De to nestlederne i Rogaland KrF, som også har signert innlegget – Andreas Bjorland og May Synnøve Rygh – er også ordførere i henholdsvis Hå og Karmøy kommune.

Begge er sterke KrF-kommuner i henholdsvis nordfylket og på Jæren.

I innlegget skriver de fire KrF-toppene at KrF er «nødt til å tenke fremover og sikre plass til personer som åpenbart har noe å komme med i vårt parti»

De viser også til Olaug Bollestads egne utsagn fra tidligere: «Det var også̊ vært Olaug Bollestads løypemelding før hun trådde tilbake; at hun ønsket å legge til rette for kommende generasjoner inn i ledende posisjoner.»

HAR SIGNERT: Andreas Bjorland er ordfører i KrF-bastionen Hå i Rogaland, som er hjemkommunen til Hadle Rasmus Bjuland. Andreas Bjorland er også broren til Reid Ivar Dahl, som leder KrFs valgkomité. (Erlend Berge)

Nominasjonskomité-leder sier hun ikke har fått nye signaler fra Olaug Bollestad

Nominasjonskomiteens leder Oddny Helen Turøy opplyste søndag til Vårt Land at de ikke har fått noen nye signaler fra Olaug Bollestad om stortingsnominasjon. «Ingenting nytt», svarte hun i en SMS.

Dermed er den formelle statusen per nå at hun fortsatt ønsker gjenvalg, selv om hun har trukket seg som partileder.

Det skjedde et dramatisk sentralstyre 22. august og i kjølvannet av Vårt Lands avsløring om at KrF hadde mottatt et varsel om hennes lederstil.

Etter Bollestads avgang har flere KrF-profiler i fylket uttrykt at de ønsker at Bollestad skal ta fire nye år på Stortinget.