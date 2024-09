Flere togstrekninger stengt på grunn av flom

Styrtregnet på Østlandet har ført til ulike skader på infrastruktur enkelte steder. Blant det som er rammet, er togene som går mellom Porsgrunn og Notodden. På sistnevnte togstasjon har det gått et mindre ras over skinnene.

– Det vil være stengt fram til morgen. En geolog skal dra dit for å vurdere forholdene. I mellomtiden er det taxi for tog, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

Også på Sørlandsbanen er det stengt mellom Nordagutu og Drangedal på grunn av oversvømmelser på sporet som har ført til en utglidning av skinnene.

Det var først anslått å kunne åpne igjen i løpet av onsdag kveld, men så er det nå beregnet å være i orden igjen tidligst torsdag klokken 12.

– Det jobbes på stedet med å bygge opp igjen og stabilisere sporet slik at det er trygt for togene å kjøre, sier Nordli.





(©NTB)