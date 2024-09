Regjeringen vil ikke gjøre abort gratis for papirløse

– Det er en diskriminerende praksis, sier Linnea Näsholm ved Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo til Klassekampen.

Papirløse er personer uten lovlig opphold i Norge. Näsholm understreker at dette er kvinner i sårbare situasjoner, uten sosiale rettigheter og ofte med manglende betalingsevne.

Abortutvalget peker på at dagens lovverk setter gravide i en vanskelig situasjon. Utvalget mener at abort er i en særstilling, og foreslo at det skal være gratis for alle.

Det er ikke regjeringen enig i. Den vil videreføre praksisen med betaling i forslaget til ny abortlov. I forslaget argumenteres det for at å tilby gratis abort «vil gi feil signal om en ikke likebehandler disse tilfellene med tanke på hva en selv må dekke».

I en epost til Klassekampen understreker Helse- og omsorgsdepartementet at kvinner som ikke har mulighet, ikke må betale. Departementet skriver også at betalingsspørsmålet ikke skal tas opp før i etterkant av inngrepet.