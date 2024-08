I forrige uke trakk Olaug Bollestad seg som partileder i KrF. Etter et syv timer langt krisemøte i KrFs sentralstyre, fortalte Olaug Bollestad at hun valgte å trekke seg som leder for partiet.

Sykemeldingen hennes gikk egentlig ut 31. august, men er nå forlenget til slutten av september, opplyser KrF til NRK.

Det er enda uklart hvem som skal overta som leder i partiet.