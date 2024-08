Overlege vil ha senabort etter uke 22 etter voldtekt

Det ligger an til flertall på Stortinget for en utvidelse av retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18 i svangerskapet. Løkeland-Stai mener imidlertid at politikerne burde gå et steg lengre når de vedtar loven, skriver Klassekampen.

– Staten har en plikt til å sørge for at kvinner ikke blir utsatt for tortur, og de bør ha et tilbud om abort også etter uke 22, sier Løkeland-Stai, som er overlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus til avisa. Stai er i tillegg ansvarlig for Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun understreker at hun uttaler seg på vegne av seg selv, og ikke på vegne av arbeidsgiveren.

Lovverket i Norge har hittil betydd at en gravid kvinne må søke om å få avbrutt svangerskapet fra og med uke 13 til og med uke 22, noe som behandles av en nemnd.

Friske fostre antas å være levedyktige etter utgangen av 22. svangerskapsuke, og abort er derfor ikke tillatt etter det. I det nye lovforslaget er det imidlertid åpnet for abort etter uke 22, men bare dersom «det er klart at fosteret vil dø under svangerskapet eller kort tid etter fødselen».

Unntak fra den øvre grensen ved utgangen av uke 22 vil også gjelde ved akutt og alvorlig fare for den gravides liv eller helse.

