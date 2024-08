Harris lover strengere innvandringspolitikk og fortsatt våpeneksport til Israel

Harris gjorde torsdag sitt første TV-intervju siden president Joe Biden trakk seg fra valgkampen og hun ble Demokratenes kandidat mot Donald Trump.

Den store innvandringen til USA over Mexico-grensa har blitt en stor angrepssak for Republikanerne, som anklager Harris og Biden-administrasjonen for å ikke gjøre nok.

– Vi har lover som må følges og håndheves som tar tak i og håndterer mennesker som krysser grensa vår ulovlig, og det må være konsekvenser, sa Harris i intervjuet.

I tillegg stilte hun seg bak president Joe Bidens sterke Israel-støtte, og hun avviste oppfordringer fra deler av Det demokratiske parti om at USA bør revurdere å forsyne Israel med mer våpen på grunn av det enorme antall drepte på Gazastripen.

Harris sa at hun støtter et sterkt Israel, men la til at «vi må få landet en avtale» om våpenhvile og gisselutveksling.

– Nei, vi må få landet en avtale, svarte hun på spørsmål om hun ville holde tilbake våpenforsyninger til Israel.

Mer moderat

For å tekkes moderate velgere som er utslagsgivende i valget, har Harris beveget seg inn mot sentrum i flere saker siden hun stilte som kandidat i Demokratenes nominasjonsvalg i 2019, da Joe Biden til slutt gikk seirende ut.

Blant annet har hun lagt seg på en strengere innvandringspolitisk linje, og hun har gått bort fra å ta til orde for et forbud mot utvinning av olje og gass fra skiferolje, såkalt fracking, en industri som står for mange arbeidsplasser i den svært viktige vippestaten Pennsylvania.

Hun forsvarte de endrede standpunktene med å vise til bakgrunnen som statsadvokat i USA, og sa at «verdiene mine har ikke endret seg». Hun lovte i tillegg eksplisitt at hun som president ikke ville innføre forbud mot fracking.

Harris forsvarte Biden-administrasjonens håndtering av inflasjonen, og sa at de tok over en økonomi som var herjet av pandemien, som hun anklaget Trump for å håndtert dårlig.

Videre sa hun at mye er gjort for å få prisene ned, men erkjente at «prisene er fortsatt for høye».

Trump-kritikk

Harris beskrev i intervjuet Trump som en som «fremmer en agenda og et debattklima som handler om å undergrave karakteren og styrken til hvem vi er som amerikanere». Hun sa videre at han splitter nasjonen.

– Jeg tror folk er klare for å gå videre for det. Folk er klare for en annen vei framover, sa Harris.

Harris har hatt en periode med økning på målingene og rekordmye pengeinnsamling, men hun har også fått kritikk for å være vag i svarene rundt sin egen politikk. Trump drev samtidig valgkamp i Michigan, der han beskrev Harris som den «største vinglepetteren», før han kritiserte intervju-opptredenen.

– Hun så ikke ut som en leder for meg, sa Trump.

Videre angrep han Harris for det han mener er endringer i innvandringspolitikken.

– Nå sier hun «Å, vi vil lage en sterk grense». Hvor har hun vært i tre og et halvt år, spurte han retorisk.

Kan ha med republikaner

Også Minnesota-guvernør og visepresidentkandidat Tim Walz var med på intervjuet.

De to diskuterte muligheten for å ha med en republikaner i regjeringen, og Harris sa at hun ønsker innspill fra folk med forskjellige synspunkter.

– Jeg mener det er viktig å ha folk rundt bordet når noen av de viktigste avgjørelsene tas som har forskjellige synspunkter og opplevelser. Og jeg tror det ville vært godt for det amerikanske folk å ha et medlem i administrasjonen som er republikaner, sa Harris.

Første store intervju

Harris-kampanjen håper med intervjuet å vise at visepresidenten evner å forsvare standpunktene sine og framstå troverdig.

Kritikere har antydet at hun er svakere i situasjoner der hun må snakke på sparket, etter at hun har levert flere gode taler til nå i valgkampen, og Republikanerne har kritisert henne for å ikke gjøre noen intervjuer før nå. Hun synes å ha unngått å gjøre noen store blemmer i CNN-intervjuet.

Biden trakk seg fra valgkampen 21. juli og stilte seg raskt bak henne. Harris har riktignok blitt intervjuet på Tiktok de siste dagene og svart på spørsmål fra journalister på valgkamparrangementer, men torsdagens intervju er det første én-til-én-intervjuet med en av de store TV-kanalene eller avisene siden hun ble kandidat.

