Siktet for terror etter brannangrep mot synagoge

Siktelsene kommer etter at det ble startet brann i to biler under en synagoge nær La Grande-Motte, noe som førte til en eksplosjon bare 30 minutter før lørdagens gudstjeneste. En politimann ble skadet.

Den hovedmistenkte er en 33 år gammel mann fra Algerie som har lovlig opphold i Frankrike, opplyser PNAT. Den mistenkte ble pågrepet i Nîmes, som ligger rundt 45 kilometer nordøst for La Grande-Motte.

I en uttalelse fra PNAT heter det at mannen ble radikalisert over flere måneder og at han lenge har hatt «et hat mot jøder, særlig fokusert på situasjonen i Palestina».

Påtalemyndigheten opplyser at mannen erkjente sakens fakta i det første rettsmøte, og at han «forklarte at han handlet i solidaritet med det palestinske folkets sak, uten å ønske å drepe noen, men han erkjente at han ønsket å skape frykt».

En annen mann er også siktet for medvirkning til terror. Ifølge påtalemyndigheten skal de to ha diskutert planene. En tredje mann er siktet for å ha transportert attentatmannen.

33-åringen ble filmet av overvåkingskameraer nær synagogen da han forsøkte å starte flere branner lørdag morgen. Mannen gikk ikke inn i synagogen, der fem mennesker, blant dem rabbineren, oppholdt seg.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fordømte i helga angrepet og kalte det en antisemittisk handling.

