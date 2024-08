EUs utenrikssjef foreslår sanksjoner mot israelske ministre

Borell møter EUs utenriksministere torsdag til et uformelt møte. Det er ikke ventet at det vil komme noen tiltak etter møtet, men utenrikssjefen retter et kritisk blikk mot flere av de israelske regjeringsmedlemmene.

– Jeg har satt i gang prosessen med å spørre medlemslandene om de finner det akseptabelt å inkludere noen av de israelske ministerne, som har sendt uakseptable hatefulle ytringer i retning palestinere og foreslått ting som helt tydelig strider mot folkeretten, på listen over sanksjoner, fortalte Borrell til pressen før møtet.

Borrell nevnte ingen ministere ved navn, Men de siste ukene har han offentlig kritisert sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir og finansminister Bezalel Smotrich for uttalelser han har beskrevet som «uhyggelige» og «en oppfordring til krigsforbrytelser».

Det er ikke ventet at Borrell får støtten han trenger fra samtlige medlemsland til å innføre sanksjonene, men uttalelsene er et tegn på tydelig frustrasjon hos flere europeiske ledere mot enkelte av regjeringsmedlemmene i Israel.

Den irske utenriksministeren Micheál Martin fortalte torsdag at Irland vil støtte forslaget om sanksjoner.