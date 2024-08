Politiets utlendingsenhet (PU) lar fremmede lands myndigheter ha samtaler med personer som interneres på Politiets utlendingsinternat på Trandum – uten at norsk politi, tolk eller advokat er til stede.

Denne praksisen må justeres, krever Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet i et brev til PU.

Tilsynsrådet ledes av en lagdommer og oppnevnes for en toårsperiode av Justisdepartementet, som ledes av justisminister Emilie Mehl (Sp).

«Tilsynsrådet anser praksisen som problematisk. Det er uheldig at utlendingsmyndighetene uten tilstrekkelig hjemmel har etablert en praksis hvor de internertes rettssikkerhet er helt fraværende i kontakten med utenlandske myndigheter», skriver tilsynsrådsleder Pål Morten Andreassen i brevet til PU.

Han oppsummerer med ett krav: Politiets rutiner må endres.

TILSYN: Lagdommer Pål Morten Andreassen leder Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet. Rådet er oppnevnt av Justisdepartementet. (Statens sivilrettsforvaltning)

Mehls oppdrag: Send hjem flere, bruk tvang

Politiets utlendingsenhet har siden februar prøvd å få tvangsreturnert en større gruppe etiopiere, rundt 17 i tallet.

Alle er i samme situasjon: De har fått endelig avslag på asylsøknaden og er pålagt å reise hjem. Men etiopierne har latt være å returnere, Etiopia er for farlig for dem.

Derfor vil politiet bruke tvangsretur, slik justisminister Mehl har pålagt dem å gjøre. I mai klarte PU å få sendt en til Etiopia, mens 16 ble sluppet ut fra internatet på Trandum, fortalte Vårt Land.

For: Etiopierne manglet noe viktig: «Ingen av de internerte etiopierne hadde gyldige reisedokumenter eller tilstrekkelig dokumentasjon på hvem de er», vedgikk PU i en pressemelding.

Ingen tolk, advokat eller politi til stede

I samme melding opplyste PU at de hadde invitert etiopiske myndigheter til Norge og latt dem få snakke med etiopierne:

«Hensikten med dette var å verifisere etiopiske borgere som var innsatt på utlendingsinternatet», meldte PU.

Klassekampen fortalte i juni at etiopiere ble intervjuet av etiopiske myndighetspersoner mens de var låst inne på Trandum, uten tolk, advokat eller PU til stede.

Samtalene skulle bekrefte at de var etiopiske statsborgere, slik at Norge kunne tvangssende dem til hjemlandet, og at Etiopia faktisk ville slippe dem inn.

Tre ble tvangsreturnert til Etiopia etter samtalene.

En ble forsøkt tvangsreturnert. Etiopia sa nei.

Nå prøver PU på nytt. Sist uke ble tre etiopiere sendt hjem med tvang, fortalte Vårt Land. Flere sitter på Trandum og venter på å bli tvangsreturnert.

TVANGSUTSENDING: Politiets utlendingsinternat på Trandum ligger like ved flyplassen på Gardermoen. (Heiko Junge/NTB)

Mangler «tilstrekkelig hjemmel»

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet har i vår og sommer, i brevs form, drøftet praksisen med å la fremmede lands myndigheter få samtale med internerte, uten tolk, advokat eller politi til stede, med PU. Tilsynsrådet mener PU er på tynn is:

«Det er uheldig at utlendingsmyndighetene uten tilstrekkelig hjemmel har etablert en praksis hvor de internertes rettssikkerhet er helt fraværende i kontakten med utenlandske myndigheter», skriver Rådet.

Politiets utlendingsenhet har anført at forskriften til utlendingsloven hjemler praksisen. Derfor er den praktisert i møte med delegasjoner fra Etiopia og Irak.

«Fare for krenkelser av utlendingens rettigheter»

Tilsynsrådet påpeker at «det er ikke opplyst at avtalene som er inngått med Irak og Etiopia inneholder en enighet om at utenlandske delegasjoner kan utøve slik myndighet».

Derfor skriver Tilsynsrådet at det er «fare for krenkelser av utlendingens rettigheter i disse samtalene». For «norsk politi har ingen kontroll over at samtalene begrenses til avklaring av landtilhørighet».

Rådsleder Andreassen understreker at norsk politi har ansvaret for de som sitter internert på Trandum, og politiet skal ivareta «de internertes rettssikkerhet».

SJEF: Jon Andreas Johansen leder juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet. (Politiets utlendingsenhet)

Mener praksisen er innafor

Jon Andreas Johansen leder juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet. Han skriver i en post til Vårt Land at PU har merket seg argumentasjonen i brevet, og foreløpig bare tar det «til etterretning».

– Per nå har vi ingen kommentarer til Tilsynsrådets brev utover at vi mener at praksisen med fremstilling for utenlandske delegasjonsbesøk har tilstrekkelig lovhjemmel, melder Johansen.

Tilsynsrådet har bedt PU svare ut kritikken innen 1. oktober. Johansen lover svar innen fristen.