USA sier våpenhvilesamtalene om Gaza fortsetter

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Kirby avviser mandag at forhandlingene har brutt sammen. Tvert imot er de svært «konstruktive», hevder Kirby i en orientering til pressen.

– Samtalene har faktisk skredet fram til et punkt der de følte at det neste logiske skrittet var å ha arbeidsgrupper på lavere nivå som skal sette seg ned og hamre ut disse finere detaljene, sier Kirby.

Brett McGurk, president Joe Bidens fremste Midtøsten-rådgiver som har deltatt i samtalene, skal snart forlate Kairo etter å ha blitt igjen en ekstra dag for å starte opp arbeidsgruppesamtalene, ifølge Kirby.

Et av temaene arbeidsgruppene skal ta for seg, er utvekslingen av gisler i Hamas' fangenskap og palestinske fanger i Israel. Detaljene som må avklares, er blant annet hvor mange og hvilke gisler som skal utveksles, samt hvor raskt de skal løslates.

Hamas avviser

Hamas avviser den amerikanske påstanden om at man nærmer seg en våpenhvile.

Taher Al-Nono, rådgiver til tidligere Hamas-leder Ismail Haniyeh, sier mandag at uttalelsen fra Kirby er usann og at «deres formål er å støtte okkupasjonens standpunkter».

Hamas opplyste søndag at de ikke ville godta det de beskriver som nye krav fra Israel, og at de vil holde seg til den foreslåtte våpenhvileavtalen fra juli.

Flere stridsspørsmål

USA, som mekler sammen med Qatar og Egypt, har gjentatte ganger uttrykt optimisme og tro på at samtalene vil føre til en våpenhvile. Det på tross av at Israel og Hamas har gitt klart uttrykk for at de står langt fra hverandre.

Blant sentrale stridsspørsmål er Israels krav om å få beholde militær kontroll over den såkalte Philadelphi-korridoren, en smal 14,5 kilometer lang landstripe langs Gazas sørlige grense til Egypt. Hamas krever full israelsk tilbaketrekning fra Gaza, og Egypt skal også ha gjentatt at de ikke vil godta noen israelsk tilstedeværelse ved grensa.

Kirby sier også at søndagens oppblussing i konflikten mellom Israel og Hizbollah i Libanon ikke har hatt noen innvirkning på forhandlingene.

