Få dager før oljemessa ONS åpnet i Stavanger denne uka lanserte Sokkeldirektoratet sin årlige ressursrapport med budskapet: «Norge kan gå glipp av nesten et helt oljefond».

Det kan skje hvis Norge velger en kurs med lavt tempo i oljeleting i stedet for et høyt tempo.

En av dem som reagerer på at et direktorat opptrer på den måten, er Anne Karin Sæther, prosjektleder i Norsk klimastiftelse.

– Jeg ser noen sier at Sokkeldirektoratet ikke er pådrivere, men hvis ikke dette er å være pådriver, så vet ikke jeg hva det skulle være. De setter opp muligheter som kan sies å være oppblåst, og at vi står ved et veiskille der vi må velge. Underteksten er at vi må ha en oljevennlig politikk ellers risikerer vi å gå glipp av enorme summer, sier Anne Karin Sæther.

Hun ga i 2019 ut boka De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen, og har sett direktoratet i mange år gå ut i ressursrapportene og advare om at hvis det ikke letes nok, vil oljeproduksjonen falle.

– Da Sokkeldirektoratet la fram rapporten, sa de at «Vi må lete og finne mer» og de understreket at vi må huske hvor mye av oljeinntektene som går tilbake til fellesskapet. Det tror jeg de fleste vil forstå som et politisk utspill, sier Sæther.

SOKKELPÅDRIVER: – Jeg ser noen sier at Sokkeldirektoratet ikke er pådrivere, men hvis ikke dette er å være pådriver, så vet ikke jeg hva det skulle være, sier Anne Karin Sæther, prosjektmedarbeider i Norsk klimastiftelse og forfatter. (Eivind Senneset/Eivind Senneset)

Oppblåst

Klaus Mohn, rektor og professor ved Universitetet i Stavanger, gikk raskt ut og avviste at verdiene på spill er nesten like store som et helt oljefond, som nå er på 18.000 milliarder kroner. Mulige endringer i oljepris må regnes inn, og tallene må regnes om til dagens pengeverdi. Da er forskjellen på høyt og lavt tempo heller 4.000 milliarder kroner, og ikke 15.000 milliarder som Sokkeldirektoratet skrev i sin rapport.

«Det beste grunnlaget for tillit, truverd og opplyste avgjerder får ein om statsetatane leverer nøkterne og edruelege analysar – utan slagsider av noko slag», slå Mohn fast i innlegget i Dagens Næringsliv.

Baner vei for mest mulig oljeleting

Anne Karin Sæther merker seg at Sokkeldirektoratet ikke sier noe om at kvotemarkedet i EU skal være tomt i 2040. Da må også oljenæringen være utslippsfri. Aktivitet som fortsatt forurenser, må legges ned.

– Norsk oljebransje ligger ikke an til å være utslippsfri i 2040, derfor er det så mye lobbypress på elektrifisering, sier Sæther.

Hun viser til at Klimautvalget 2050 pekte på at kvotemarkedet skal tømmes i 2040. Men i høringen til rapporten uttaler Sokkeldirektoratet seg negativt til at Klimautvalget 2050 trekker fram dette.

– Sokkeldirektoratet mente at vi må holde åpent at det er mulig å kjøpe kvoter helt fram til 2050. Men både Offshore Norge og Equinor sa at de støttet og delte Klimautvalgets informasjon, for de forholder seg seriøst til EUs klimapolitikk, sier Sæther.

Sokkeldirektoratet er i høringen også kritisk til at Klimautvalget 2050 skrev: «Offentlige myndigheter bør ikke være pådrivere for å øke utvinning, effektive områdeløsninger og realisering av tidskritiske ressurser ut over det selskapene finner kommersielt interessant eller som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.»

Ser det som sitt oppdrag

Ole Anders Skauby i Sokkeldirektoratet svarer at deres samfunnsoppdrag er å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten.

– Vi er et fagdirektorat for Energidepartementet. Med ressursrapporten skal vi legge fram faktagrunnlaget og analyser basert på dataene vi får fra næringen. Da er det naturlig å vise hva konsekvensen av forskjellige mulighetsbilder kan være. Det er ikke vår rolle å si hvilke av disse mulighetsbildene man skal gå for, det er det politikerne og Stortinget som gjør, sier Skauby, som er direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap i Sokkeldirektoratet.

DIREKTORATET: Ola Anders Skauby er direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap i Sokkeldirektoratet, og har tidligere jobbet i Statoil. (Sokkeldirektoratet)

Direktoratet het Oljedirektoratet fram til nyttår. Navnebyttet skjedde fordi direktoratet også skal ha CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler som del av sitt felt.

– Hvordan forholder direktoratet seg til klimahensyn?

– Mulighetsbildene i rapporten er innenfor det som både FN og Det internasjonale energibyrået peker på som i tråd med Paris-avtalen, sier Skauby.

– Hva med EUs kvotemarked som i 2040 vil være tomt for kvoter?

– Vi forholder oss til gjeldende norsk politikk. Det er ikke vår oppgave å gjøre noe annet enn å legge fram fakta og analyser. Det er andre som må ta beslutningene og se dette i forhold til andre drivere og endringer i samfunnet, sier Skauby.

– Hva er ditt svar til Klaus Mohn når han skriver at det er en oppblåsing av tallene å si at Norge går glipp av nær et helt oljefond ved å bremse oljeleting?

– Vi synes det er bra at vi har lagt fram en rapport som engasjerer og får oppmerksomhet. Vi har gjort jobben vår når vi har lagt fram et faktagrunnlag som andre kan diskutere ut fra. Andre får diskutere og se våre fakta opp mot annen informasjon og andre perspektiver, sier Skauby.

OLJEMESSE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale under åpningen av den 50. ONS-konferansen 2024 i Stavanger mandag. (Silje Katrine Robinson/NTB)

Landet som er minst opptatt av omstilling

Sjef for oljeselskapet Aker BP, Karl Johnny Hersvik, etterlyste mandag en ny støttepakke fra staten for å unngå krise i oljebransjen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa til E24 at det ikke er aktuelt. Politikerne har fått mye kritikk for en altfor god pakke til oljebransjen under pandemien.

– Vi kan ikke drive og støtte oppunder oljebransjen. Det er fornybarbransjen og omstilling vi må støtte oppunder. Vi begynner å nærme oss noen vippepunkter i økosystemene i verden, og klimarisikoen er sterkt undervurdert i Norge, sier Anne Karin Sæther.

Hun mener at Norge er av de landene i verden som forholder seg minst til at vi må ha en omstilling, og viser til en undersøkelse fra Yale University nylig.

– Den viste at Norge er landet der færrest mener at vi må fase ut olje og gass. Hos oss var det 41 prosent. I Saudi-Arabia var det 47. Flere andre europeiske land lå mellom 50 og 70 prosent, sier Sæther.

Kritikere av norsk oljepolitikk mener at det vil gå dårlig med norsk industri på sikt hvis den fortsetter å være sterkt knyttet til olje- og gassnæringen. Sæther understreker at Norge har høy kompetanse, bra arbeidskraft og penger, og derfor ligger godt an til å omstille seg.

– Men mye av dette er bundet opp i oljebransjen nå. Så oljebransjen står i veien for omstilling, mens historien de selv prøver å fortelle, er at vi ikke klarer omstilling uten olje og gass, og må gå via olje og gass for å komme til et grønnere samfunn. Det er bra å ha kompetanse fra olje og gass offshore når vi skal bygge havvind, men i det store og hele bremser olje- og gassvirksomheten omstillingen i Norge, sier Sæther.