Danmark vil demme opp for Kina og Russland i Afrika

Strategien, kalt «Afrikas århundre», ble mandag presentert av utenriksminister Lars Løkke Rasmussen og utviklings- og klimaminister Dan Jørgensen.

– De afrikanske landene står ikke med lua i hånden. De forventer et gjensidig respektfullt håndtrykk. Og der må vi nok innse at vi politikere ikke har klart å følge med utviklingen, står det i strategiens forord, signert de to ministrene.

I Senegal, Tunisia og Rwanda skal Danmark nå åpne nye ambassader. På en rekke andre ambassader skal bemanningen styrkes.

Samtidig stenges ambassadene i Mali og Burkina Faso. Begrunnelsen er et «sterkt begrenset handlingsrom» etter flere militærkupp i Sahel-regionen.

Organisasjonen Folkekirkens Nødhjælp sier i en kommentar at det virker som klassisk bistand og menneskerettigheter tones ned, og at Danmark i stedet vil fremme egne interesser og næringssamarbeid.

– Et av de viktigste utenrikspolitiske spørsmålene dette århundret vil være om afrikanske land orienterer seg mer mot øst eller vest, sier Rasmussen i en uttalelse.

– Vi må vise at vi tilbyr et attraktivt alternativ til den økende kinesiske og russiske innflytelsen på kontinentet, legger han til.

(©NTB)