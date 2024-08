13 av 20 statsråder er med i Den norske kirke

Fire ønsker ikke å svare, mens to ikke er med i noe tros- og livssynssamfunn, skriver Dagen.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er den eneste som er med i et annet trossamfunn enn den gamle statskirken. Flere av regjeringens medlemmer, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har vært åpne om sin kristne tro og tilhørighet til Den norske kirke.

Ifølge Den norske kirke selv er om lag 62 prosent av befolkningen medlemmer, mens i regjeringen er altså denne andelen 65 prosent. Tidligere har det vært grunnlovsfestet at halvparten av regjeringens medlemmer måtte være med i Den norske kirke – samt at statsråden som har ansvar for kirken må være medlem selv.

Sistnevnte krav førte blant annet til at man måtte dele Kultur-, kirke- og utdanningsdepartementet under Kåre Willochs regjering. Katolikken Lars Roar Langslet (H) ble sittende igjen med ansvaret for kultur- og vitenskapspolitikk.