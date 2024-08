– To etiopiere ble tvangssendt torsdag, en sendes ut fredag og fire ønsker politiet å få internert på Trandum, for så å tvangssende dem også til Etiopia, forteller Trude Hellesø i organisasjonen Mennesker i limbo til Vårt Land.

Når avisen snakker med henne torsdag kommer hun fra Oslo tingrett som har behandlet politiets krav om internering.

To av dem blir internert i en uke, sier Oslo tingrett i en kjennelse. Her skriver retten også at politiet «tar sikte på å transportere» dem til Etiopia 27. august.

Måtte slippe ut 16

Hellesø opplyser at alle sju tilhører gruppen med etiopiere som politiet måtte gi slipp på i mai:

«Politiets utlendingsenhet (PU) har hatt 16 etiopiske borgere internert etter utlendingsloven på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Alle disse er nå besluttet løslatt i påvente av svar fra etiopiske myndigheter, skrev PU i en pressemelding.

I vårens forsøk på tvangsreturneringer til Etiopia klarte PU å få sendt ut tre personer, en i mai og to i juni, mens en måtte PU følge tilbake til Norge fra Addis Abeba. Etiopia nektet å slippe kvinnen inn i landet.

Flere i gruppen satt internert i mange måneder, fra februar-mars til mai.

Sylvi Listhaug åpner ny modul på Politiets utlendingsinternat på Trandum. CELLE: De som blir internet på Politiets utlendingsinternat kan få en celle av denne typen. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Frelsesarmeen: Trist, urettferdig og brutalt

Han som sendes ut fredag heter Samuel Zigale, og har vært bosatt i Ålesund de siste 15 årene.

– Dette er utrolig trist, urettferdig og brutalt, sier Kristine Hurlen i Frelsesarmeen til Sunnmørsposten. Hun har fulgt Zigales sak over tid.

– Samuel har bodd i Norge i 15 år. Norge anbefaler ikke reiser til Etiopia, så det føles utrygt. Samuel har blitt norsk. Han føler seg ikke hjemme i Etiopia.

Etiopia vil ta imot tvangshjemsendte

De 16 som ble sluppet ut fra Politiets utlendingsinternat på Trandum i mai ble pålagt meldeplikt hos politiet. Da Samuel Zigale meldte seg i Ålesund ble han pågrepet og sendt til Trandum, som ligger like ved flyplassen på Gardermoen.

PU opplyste i mai at de 16 etiopierne manglet gyldige reisedokumenter og tilstrekkelig dokumentasjon på hvem de er.

– Nå har de Etiopia verifisert identiteten til flere og godtatt at Norge kan tvangssende dem hjem. De har også fått godkjente identifikasjonspapirer, forteller Hellesø i Mennesker i limbo.

Folkemøte om regjeringens plan mot gjengkriminalitet OPPDRAG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil at politiet skal pågripe dem som ikke har lovlig opphold i landet og sende dem til hjemlandet, med tvang om nødvendig. (Geir Olsen/NTB)

Mehls melding til politiet: Tvangsreturene skal ha signaleffekt

Justisminister Emilie Mehl (Sp) gav politiet et oppdrag ved årsskiftet: Returner flere med endelig asylavslag til hjemland, bruk tvang om nødvendig.

Tvangsreturene skal ha signaleffekt:

«I returarbeidet skal retur av personer som får avslag på sin asylsøknad prioriteres, og ellers returer som gir god samfunnseffekt, og da særlig returer som bidrar til kriminalitetsforebygging og/eller gir viktige signaleffekter», står det i Justisdepartementets tildelingsbrev 2024 for politiet.

Etiopierne som nå sendes ut har alle endelig avslag på asylsøknaden.