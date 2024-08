Reitan-leverandør har jobbet i to år med å få halal-sertifisering

– Norsk Kylling er i dialog med Islamsk Råd Norge (IRN) om halal-produksjon. Det å bli godkjent som halal-produsent er en lang og omfattende prosess, der Islamsk Råd Norge gjør en grundig vurdering av forholdene både ved slakting og foredling, skriver administrerende direktør Hilde Talseth i Norsk Kylling i en epost til avisa.

Norsk Kylling leverer Solvinge-produkter og Stangekylling til Rema 1000. Ifølge Talseth vil ikke en eventuell halal-produksjon gå utover Norsk Kyllings krav til dyrevelferd og kvalitet.

– Som en stor aktør i det norske kyllingmarkedet, er det et mål for oss at kylling med bedre dyrevelferd er tilgjengelig for flere. Dersom vi blir godkjent som halal-produsent, kan vi også tilby ECC-sertifisert kylling til en større del av befolkningen, sier Talseth.

Prosessen skjer mens Nortura skal flytte sitt halal-slakteri i Elverum i Innlandet til Hærland i Østfold. IRN har uttrykt at kun Norturas kyllingslakteri i Elverum er godtatt i det muslimske miljøet.

På et møte i juli slo IRNs imamkomité fast at kun anlegget i Elverum produserer halal-kylling på en møte de støtter, og at andre anlegg ikke kan brukes uten en ny vurdering.