Regjeringens forslag til ny abortlov var knapt lagt fram fredag før reaksjonene strømmet på.

– Jeg er dypt opprørt over at Arbeiderpartiet foreslår å svekke rettsvernet til det ufødte liv, sier KrFs nestleder, Ida Lindtveit Røse.

Hun reagerer sterkt på forslaget:

– Dette er en radikal utvidelse av abortloven, som legger et enda sterkere press på menneskeverdet.

– Det er dramatisk at regjeringen ønsker en abortgrense som er stadig nærmere barnets levedyktighet, sier Røse.

Det blir ikke flere aborter av å utvide selvbestemmelse — Malin Stensønes, generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening

Gir kvinner mer makt over egen kropp

I Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges største kvinneorganisasjon, er tonen en helt annen.

– Endelig! Hvis dette forslaget går gjennom i Stortinget vil det være en stor seier og et viktig skritt for å gi kvinner mer makt og bestemmelse over egne liv og kropper, sier generalsekretær Malin Stensønes.

Hun er sikker i en sak:

– Det blir ikke flere aborter av å utvide selvbestemmelse. Det viser tydelig at kvinner tar de beste valgene for sin kropp og liv. Vi trenger ikke nemndenes overformynderi, sier hun.

Stensønes har selv en fortid i Kristelig folkeparti. Hun var politisk rådgiver i for daværende forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll i Kjell Magne Bondeviks første regjeringn. I 2013 var hun førstekandidat til Stortinget for Akershus KrF, men ble ikke valgt inn.

Hun har ledet Norske Kvinners Sanitetsforening siden oktober 2022.

REFSER: Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, refser forslaget til ny abortlov. (Erlend Berge)

Glad for lovfesting av reservasjonsretten

I Norges Kristne Råd er generalsekretær Erhard Hermansen svært bekymret over det regjeringen la fram fredag:

– Dette lovforslaget innebærer en tydelig svekking av den verdien samfunnet til nå har tilkjent fosteret.

– Selv om regjeringen i ny formålsparagraf understreker at både kvinners rett til abort og vern om det ufødte liv skal ivaretas opplever vi at statsråden i sin presentasjon i liten grad berører den andre del av formålsparagrafen.

Hermansen er glad for noe i lovforslaget:

– Vi er glade for at retten til å fullføre er kommet med, og at rett til veiledning og informasjon i forkant og oppfølging i etterkant lovfestes. Også at reservasjonsretten lovfestes.

Høyre skal lese og diskutere

På Stortinget jubler SV:

– Dette er en historisk dag for å styrke kvinners rett til selvbestemt abort. Jeg er stolt over kampen den norske kvinnebevegelsen har tatt for å løfte dette som en viktig sak for å styrke kvinners menneskerettigheter, skriver SVs nestleder Marian Hussein i en e-post til NTB.

I Høyre skal de lese lovforslaget nøye. Sandra Bruflot sier til NTB at Høyres stortingsgruppa skal diskutere forslaget fra regjeringen før de beslutter hva de gjør, og at de ikke kan slå fast om de skal fristille sine stortingsrepresentanter.

Saken ble oppdatert 19.10 med informasjon om Malin Stensønes´fortid i KrF.