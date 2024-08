Slik blir sentralstyremøtet til KrF

KrFs sentralstyre avholder i dag, 22. august, møte på KrFs partikontor klokken 16:00. Det er forventet at de skal avgjøre veien videre for behandlingen av varselet mot partileder Olaug Bollestad.

– KrFs ledelse kommer til å være tilgjengelige for pressen etter møteslutt, skriver Astrid-Therese Theisen, Presse- og informasjonsjef for KrF, i en epost til Vårt Land.

Pressesjefen kan ikke si noe om når møtet vil slutte. Vårt Land spurte om flere detaljer om hva som kommer til å skje på møtet fra generalsekretær Ingunn Ulfsten like etter pressemeldingen ble sendt ut.

– Det blir alt før møtet, det er veldig naturlig at det blir sånn, sier Ulfsten til Vårt Land.

Varsel mot leder

Onsdag 14. august avslørte Vårt Land at KrF behandlet et varsel mot partileder Olaug Bollestad. En uke senere kunne avisen bringe frem innholdet i dette varselet.

I varselet anklages Olaug Bollestad for å være mistenksom mot egne ansatte og fryse dem ut når hun møter motstand. Hun anklages også for en ustabil lederstil, og for å spekulere rundt ansattes sykefravær. Bollestad ønsket ikke å kommentere opplysningene da Vårt Land kontaktet henne onsdag formiddag.

Varselet er ikke ferdig behandlet av KrF. Olaug Bollestad har fått varselet tilsendt for å få mulighet til å svare på anklagene.

Olaug Bollestad deltar på sentralstyremøtet, bekrefter generalsekretær Ingunn Ulfsten til NRK.

Anklaget egne nestledere

Olaug Bollestad tok selv et oppgjør med sine egne nestledere, Dag Inge Ulstein og Ida Lindveit Røse, og generalsekretær Ingunn Ulfsten i en tale til sentralstyret 6. august.

Vårt Land fikk bekreftet fra flere kilder at Bollestad anklaget nestlederne for å ha forsøkt å presse henne til å gå av som partileder og takke nei til gjenvalg på Stortinget.

I talen anklaget Bollestad generalsekretær Ulfsten og 2. nestleder Lindtveit Røse for å ha presentert henne for et kommunikasjonsløp om sin egen avgang.

I etterkant av Vårt Lands avsløring fikk også NRK og TV2 bekreftet hva som ble sagt på dette sentralstyremøtet.

Har etterlyst informasjon

Partiets folke- og tillitsvalgte har etterspurt informasjon rundt hvordan partiet skal behandle varselet, og hva som nå skjer i partiledelsen.

Tarjei Andreas Draugedal, KrFs ordfører i Kviteseid, sier til Vårt Land at han ikke har annen kjennskap til saken enn det han leser i avisene.

– Jeg ønsker en samlende strategi som kan gi et godt valgresultat om et år, sier Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen.