Regjeringen vil ha forbud mot junkfood-reklame for barn og unge

Regjeringen sendte torsdag forslaget, som er en oppfølging av Folkehelsemeldingen, på høring.

– Vi er opptatt av at barn og unge skal ha god helse, og at det skal være lett å ta gode valg i hverdagen. I tillegg ønsker vi å redusere sosiale helseforskjeller, og dette forslaget er et steg i riktig retning som jeg er glad over å legge fram, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Følger WHO-retningslinjer

Regjeringen sier at forslaget er i tråd med Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer, som anbefaler forbud mot markedsføring av mat og drikke som har høyt innhold av mettede fettsyrer og transfettsyrer, tilsatt sukker og salt mot barn i alle aldre.

Vestre sier at regjeringen nå tar ansvar overfor barn og unge, og han oppfordrer relevante aktører til å komme med innspill til forslaget.

– Målet er en tydelig forskrift som klargjør ansvaret og gir effektive muligheter for sanksjoner – til det beste for barn og unge, sier han.

LHL utfordrer

Pasientorganisasjonen LHL ønsker forslaget velkommen.

– LHL har lenge jobbet for et forbud mot markedsføring rettet mot unge av usunn mat og drikke. Det er viktig for bedre folkehelse, og selvregulering i dagligvarebransjen har ikke fungert. Derfor trengs det nå sterkere grep, sier LHLs generalsekretær Mari Larsen.

Hun sier videre at 90 prosent av sykdomsbyrden i Norge kan forebygges, og at man må begynne med å skape forståelse hos barna for hva som er sunt og usunt.

– Vi ser nå fram til å se detaljene i det faktiske forslaget, og forventer at denne lekkasjen fra statsråden gjenspeiler det faktiske innholdet, og at gråsonene er minst mulig. For der er fallhøyden høy, sier Larsen.