Lørdag 31. august gifter de to seg i Geiranger.

Men feiringen strekker seg over flere dager. Den starter allerede torsdag 29. august, opplyser Märtha Louises management. Da ankommer brudeparet og gjestene Ålesund. Der blir det en såkalt meet and greet på Hotel 1904, det ærverdige hotellet i jugendstil i Ålesund sentrum.

Dagen etter, fredag 30. august, reiser brudeparet sammen med gjestene i båt fra Ålesund til Geiranger.

Selve vielsen skjer lørdag 31. august på Vinjevollen i Geiranger. Flere kilder har opplyst til TV 2 at vielsen skal skje i et stort telt. Det er sogneprest Margit Lovise Holte som skal vie paret. Seremonien skal skje etter Den norske kirkes vigselsliturgi.

Vielsen skjer et steinkast unna Hotel Union, hvor bryllupsfesten finner sted. Hotellet ble bygget i 1891 og har senere blitt ombygd og utvidet.

Hemmelig gjesteliste

Brudeparet har holdt kortene tett til brystet når det gjelder detaljer om bryllupet. Verken gjesteliste eller detaljer rundt programmet og innholdet deles offentlig, ettersom det er et privat arrangement.

Det er derfor lite som er kjent rundt hvem som er til stede i Geiranger. Verrett har selv tidligere uttalt at kongeparet kommer, men dette er ikke bekreftet av Slottet.

Tidligere i sommer var politiet på befaring i Geiranger for å planlegge sikkerheten rundt arrangementet, som er ventet å skape stor interesse.

Møre og Romsdal politidistrikt har søkt om tillatelse fra Luftfartstilsynet til å kunne stenge luftrommet over Geiranger i perioden 30. august til 2. september, men NRK og TV 2 har fått innvilget tillatelse til å operere med drone innenfor luftrommet, utenom under vielsen og ved et par andre anledninger.

Eksklusive rettigheter

Onsdag bekreftet Märtha Louises management at det britiske ukebladet Hello Magazine har fått de eksklusive rettighetene til både vielsen og bryllupsfesten.

– Det er selvfølgelig gledelig at så mange ønsker å delta i feiringen. Denne store interessen stiller imidlertid svært høye krav til kapasitet, sikkerhet og logistikk. Vi har derfor valgt å inngå en eksklusiv avtale om dekning av vielsen og festen med Hello Magazine, skriver presse- og kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik for bryllupet i en epost til pressen.

Han understreker at øvrig presse også får delta i feiringen, både på offentlig og privat område. Ifølge Valvik er det særlig interesse fra utenlandske medier, ettersom Durek Verrett er amerikansk.

Denne uken ble det også kjent at bryllupet blir fanget på film av en Netflix-regissør, som skal lage en dokumentar som havner på et ikke navngitt stort strømmetjeneste, ifølge Aftenposten.

Tidvis storm

Forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble først kjent i 2019, og i juni i fjor forlovet de seg. Kongehuset har opplyst at de ikke bidrar til å finansiere bryllupet.

Det har tidvis stormet rundt paret, blant annet da de sammen dro ut på foredragsturneen «The Princess and the Shaman» i 2019. Märtha Louise fikk kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen. Verrett har også fått kritikk for sin rolle som sjaman og uttalelser han har kommet med.

Også i år har det vært mye medieomtale, senest i forrige måned da det ble kjent at Vinmonopolet har stanset salget av ginen som er produsert til bryllupet, fordi den kan være ulovlig.

I vår kom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett med en uttalelse som ble tolket som at de ville boikotte pressen. I midten av juni avviste prinsessen at det er snakk om boikott.