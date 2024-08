Medier: Ny abortlov legges fram fredag – Sp tar dissens

NRK skriver at Sp ønsker å beholde dagens abortlov, som åpner for abort fram til uke tolv.

DN skriver at Arbeiderpartiet, Venstre, SV, MDG og Rødt ventes å stemme ja til forslaget. Det vil gi 80 representanter, fem mindre enn det som trengs for å bli vedtatt.

I så fall trengs det kun en håndfull utbrytere fra Senterpartiet, Høyre og Frp for å få loven vedtatt. Tidligere har partiene uttrykt at representantene får stemme fritt i saken.

Loven tar også for seg dagens ordning med abortnemnder. Etter uke tolv må gravide søke om å få abort, og denne søknaden behandles i nemnd.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde først planer om å legge fram den nye abortloven for Stortinget før sommeren. I mai varslet han imidlertid at den ikke kommer før til høsten.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) sa på AUFs sommerleir i august at han er stolt over at regjeringen «om ikke lenge kommer til å legge fram for Stortinget en historisk lovendring som innebærer en modernisering og utvidelse av dagens abortlov».