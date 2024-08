Carola klar for «Hver gang vi møtes»

Carola Häggkvist, Ina Wroldsen, Kjartan Lauritzen, Astrid S, Stein Torleif Bjella, Thomas Dybdahl og Jonas Benyoub er alle klare for «Hver gang vi møtes».

– I år gjør vi en ny vri og har med oss den mest folkekjære artisten fra vårt naboland, nemlig Carola. Sammen med Ina, Kjartan, Astrid, Bjella, Thomas og Jonas skal de skape magiske øyeblikk og nye musikkskatter, sier programredaktør Trygve Rønningen i TV 2 i en pressemelding.

Innspillingen av det populære underholdningsprogrammet starter allerede førstkommende mandag på Kjerringøy.

Den kommende sesongen er den 15. i rekken, og blir vist på TV 2 i januar neste år.

– «Hver gang vi møtes» er en bauta i TV2, og forventningene foran kommende sesong er store, sier Rønningen.

Carola Häggkvist er kjent for både pop- og gospelmusikk, og er like populær i Norge, som i hjemlandet Sverige. Carolas musikalske gjennombrudd kom i 1983, da hun som 16-åring fremførte låta «Främling» i Eurovision Song Contest og kom på en femteplass. I 1991 vant Carola Eurovision Song Contest med «Fångad av en stormvind». Hun har opprettholdt en omfattende karriere over flere tiår, med en rekke populære album og låter. I 2023 feiret Carola 40 år som artist.

