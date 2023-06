På en seilbåt ved Aker brygge ønsker den svenske popdronningen velkommen om bord. Det er førti år siden Carola slo igjennom med låten Främling i Melodi Grand Prix. Med andre ord er det førti år siden starten på eventyret som gjorde henne til en av Skandinavias største artister. Vi trenger ikke engang å bruke etternavnet hennes, Häggkvist. «Alle» kjenner Carola.

I september kommer hun til Oslo Spektrum for å vise fram popsiden av seg selv. Da blir det show, slik hun showet på Avicii Arena i Stockholm for noen dager siden. Carola er ikke fremmed for å la seg fire ned fra taket i en diger luftballongkurv. Det finnes ingen business som showbusiness. Men først og fremst er det stemmen som bærer henne. Stemmen, og troen på Gud.

Gudstroen skal vi straks høre mer om. Noen annet blir en unnlatelsessynd. Men først var det dette med de fire ansiktene. Den pågående jubileumsturneen hennes heter «Carola 4 Faces» og viser oss artisten i fire av musikkens hovedsjangre: pop, rock, musikal og gospel.

– Det er ganske kult. Nå får jeg muligheten til å rendyrke de ulike sjangrene. Spille på rockeklubber med mindre band, gjøre pop i Avicii Arena, Oslo Spektrum og på sommerturné, synge musikalstoff i konserthus og gospel i kirkene, sier Carola.

Full pakke, med andre ord – noe som synes å stå godt til den energiske superstjernen. Carola tenner ikke lys for å sette dem under et kar, de skal lyse for alle i huset.

SJØVANT: Carola liker seg på sjøen og inviterte ombord på en seilbåt i anledningen intervjuet. (Matilde Solsvik)

– Gud kjenner ingen grenser

Slik sett er hun heller ikke fremmed for å inkludere en lovsang i rockesettet, slik hun gjorde med låten «Goodness of God» på Rockefeller tidligere i år. Slikt kan hun gjøre «for seg selv».

Men hun har også en tanke om at låtene hennes kan «betjene» folk, som hun sier. Det gjør hun ikke bare gjennom lovsangene, men også gjennom show.

Gudstroen er med i alt hun gjør.

– Det er dette jeg er skapt for. Nå ble jeg varm i den venstre hånden min, det er et tegn på Guds nærvær. Lovsangen er hjertekallet mitt, men jeg får også kombinere. Gud kjenner ingen grenser, sier Carola, som bryter grenser også når hun lager forfester og etterfester rundt konsertene.

– Du har en enorm livskraft. Hvor henter du den fra?

– Fremfor alt i kirken. Jeg går på gudstjeneste på søndagene. Der blir jeg inspirert. Noen ganger blir jeg som en popcornmaskin og kommer på forskjellige saker jeg vil gjøre, sier Carola og knipser med fingrene.

Det bare smeller. Popp. Popp. Popp.

De fire B-ene

Slik er det også med «4 Faces»-turneen. Hun gjør den ikke for pengene, bedyrer hun, men for at den er fantastisk idé. Noen unikt. Så blir den samtidig som et visittkort for henne som artist. I løpet av de fire tiårene i rampelyset har hun fått være med på mye. Fire ansikter er kanskje ikke en gang nok. Men det er en god sammenfatning.

– Jeg ser de fire ansiktene også som fire ben på en stol der jeg kan jeg få sitte og hvile. Så tenker jeg også på de fire B-ene: bror- og søsterfellesskapet, brødsbrytelsen, bønnen og Bibelen, sier Carola.

Hun synes de fire tiårene har gått fort. Det er merkelig for henne å tenke på at hun har vært artist i 40 år.

­– Samtidig: Jeg har fått oppleve så mye at jeg innimellom kan kjenne meg 250 år gammel, smiler hun.

Hun synes det er vanskelig å trekke fram høydepunktene fra artistkarrieren; de har vært så mange. 56-åringen nevner likevel de tre gangene hun har vært med i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen, som var sterke og interessante opplevelser for henne. I tillegg til gjennombruddet med «Främling» i 1983, da hun kom på tredjeplass, vant hun den internasjonale finalen med «Fångad av en stormvind» i 1991 og ble nummer fem med «Evighet» i 2006.

Blant andre høydepunkter er meldingen fra gitaristen til Elvis at «Elvis would have loved you!» og medaljetildelingen fra svenske kong Carl Gustaf i 2007. Carola forteller at hun neide som hun aldri tidligere har neiet, og at dronninga Silvia sa til henne at det var «på tide» at hun fikk medaljen.

– Det var stort og spesielt, nesten som et bilde på at Gud ønsker oss velkommen. Det var godt å la opplevelsen synke inn, og bare ta imot. Ofte glemmer vi det som mennesker og troende.

TROENDE: Den kristne troen betyr mye for Carola. Hun finner styrke i de fire B-ene: bror- og søsterfellesskapet, brødsbrytelsen, bønnen og Bibelen. (Matilde Solsvik)

Leser velsignelsen før konsert

Carola snakker om Gud igjen, om hvordan vi er i han og han er i oss. Gjennom de førti årene som artist er det få som har vært i tvil om hvor Carola har hjertet sitt. Hun begynte på bibelskole rett etter å ha slått igjennom som artist i 1983. Artistkarrieren har aldri fått gå ut over troen.

– Siden vi snakker om ansikter, tenker jeg på Bibelens Moses og hvordan hans egen ansikt skinte etter å ha snakket med Gud. Selv har du også dette skinnet, som du formidler videre til andre gjennom sangen din?

– Jeg bruker å lese velsignelsen før konsertene, for meg selv og musikerne. Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg! Det fins ingen bedre plass å være enn når Gud er med. Da kan vi også våge å bli alt det Gud har tenkt for oss. Det må vi oppmuntre hverandre til, sier Carola.

Jeg bruker å lese velsignelsen før konsertene, for meg selv og musikerne — Carola

Som artist opplever hun av og til at noen, også presse, har nedlatende holdninger til den kristne troen hennes. Da kan hun kjenne seg fylt av Den hellige ånd, som ruster henne til å stå trygt i båten.

– Noen prøver å presse kristne ut i et hjørne, kanskje for å gjøre narr av oss. Men der skal vi ikke være. Vi skal være frie til å gjøre Guds vilje i livet vårt, sier artisten som er vel innforstått med betydningen av sitt eget navn, Carola – en fri kvinne som synger gledessanger.

Slik har hun tenkt disse førti årene som artist. Hun vil gjøre Guds vilje. Og hun vil være fri – også til å gjøre det som ser sekulært ut, men som ikke er det. Det er kallet hennes.

– Jeg har selv prøvd å sette kroken på døra innimellom. Men da har Gud sagt til meg: Har jeg sagt deg at du skal legge ned gavene dine?

INTERVJU PÅ DEKK: Carola har invitert Vårt Lands Alf Kjetil Walgermo med på seilbåten for å snakke om sine førti år som artist. (Matilde Solsvik)

Vil fange vinden

Dette innebærer også at Carola ikke bare ser seg tilbake, men at hun i høyeste grad også ser framover. Hun legger ikke ned gavene sine. Hun har fremdeles ambisjoner og planer – 40 år som artist må ikke forveksles med noen avskjedsturné. Blant annet skal syngespillet om Maria Magdalena, som ble urfremført på Olavsfest i fjor sommer, gis ut på plate. En ny popplate er også på vei.

­– Vi sitter jo nå på en seilbåt. I hvilken grad ser du på livet som en seilas gjennom ulikt vær?

– Det er virkelig slik! Jeg tenker blant annet på at Jesus er fyrlyset vårt, på hvor viktig det er. Noe annet er at for å komme ut på vannet, må vi heise seilet. Ellers blir vi bare sittende i båten.

– Vi må fange vinden?

– Vi må fange vinden! Heise seilet! Da kan vi nå langt!

Vi må fange vinden! Heise seilet! Da kan vi nå langt! — Carola

– Når kjenner du selv at seilene fylles? På scenen?

– Ja. Men det skjer også når jeg er på oppdagelsesferd i skjulte. Når jeg får prate med noen som trenger det, eller be for noen. Da blir jeg så glad. Og så kommer jeg hjem og er en fantastisk mamma, ler Carola, som bor sammen med datteren Zoe på fjorten.

SEILEDYKTIG: Carola er vant til å være i seilbåt fra hun var liten. Hun kan selv å seile, men innrømmer at det er lettere å være to voksne. (Matilde Solsvik)

Den svenske artisten elsker å være på sjøen. Hun kunne endatil tenke seg å bo i en husbåt. Hennes far tok henne med i seilbåten fra hun var liten, og Carola behersker også seilekunsten selv.

– Første halvdelen av forrige seiltur gikk bra, men den andre halvdelen gikk ikke fullt så bra. Da tenkte jeg: «Oy, I need a man!» Man behøver å være to voksne. Det er ikke helt lett uten. Men man må våge å ta risken.

Slik tenker Carola både om livet, musikken og gudstroen. Man må våge å ta risken. Gud står der også når vi feiler. Det finnes en hånd der, som drar oss opp igjen når vi begynner å synke.

– Vi må minne hverandre om det Gud har gjort for oss, sier Carola.

Derfor er hun alltid tilbake på dekk, både i sol og i stormvind. Førti år som artist. Og Carola er fortsatt på ferd framover.

Carola Häggkvist

Svensk artist, født 8. september 1966

Slo igjennom i Melodi Grand Prix (MGP) med låten «Främling» i 1983. Vant siden den internasjonale MGP-finalen med «Fångad av en stormvind» i 1991 og kom på femte plass med «Evighet» i 2006.

Har gitt ut en lang rekke plater fra debutalbumet «Främling» i 1983, noen i samarbeid med norske Erik Hillestad, som «Blott en dag» (1998) og «Jul i Betlehem» (1999).

Feirer i år 40 år som artist. Er ute på jubileumsturneen «Carola 4 Faces», der hun gjør en rekke ulike konserter knyttet til de fire musikksjangrene rock, pop, musikal og gospel. Kommer til Oslo Spektrum med et popshow 2. september.

