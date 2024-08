Brann-hets mot bergensk KrF-politiker henlagt

– Jeg tar politiets vurdering til etterretning. For meg var det viktig å få belyst den hets og sjikane folkevalgte blir utsatt for, og at det blir tatt tak i av supporter-ledelsen, sier Joel Ystebø til Bergensavisen.

Det var arbeidsgiveren, Bergen kommune, som gikk til politiet med hetsen Ystebø ble utsatt for da han i juli var i Nederland å se Branns kamp mot Go Ahead Eagles. Onsdag fikk KrF-politikeren beskjed om at saken er henlagt på bevisets stilling.

Påtalemyndigheten finner det ikke bevist at det er fremsatt en straffbar trussel.

– Det er for øvrig gjennom etterforskningen ikke fremkommet forhold som tilsier at de mistenkte har hatt noen intensjon om å fremsette en (draps) trussel, skriver politiadvokat Bent Kallevik Dahlsveen i påtalevedtaket.