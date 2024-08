Truls Olufsen-Mehus har meldt seg inn i Konservativt

– Mange av Konservativts lokallag har helt siden høsten 2019 fram til i dag, heiet på meg og delt mange av mine innlegg. Så jeg er blitt godt kjent med mange i partiet over årene, og jeg er takknemlig for at de har sett det samme landskapet og løsninger som meg selv, sier Olufsen-Mehus i en pressemelding fra partiet Konservativt.

Olufsen-Mehus meldte seg ut av KrF i mars i år, og har siden da vært uavhengig representant på fylkestinget i Finnmark. I et intervju med Vårt Land begrunnet han utmeldingen med KrFs strategi i flere verdikonservative hjertesaker, som abort, læren om kjønn i skolen, tilgang på kjønnskorrigerende behandling og konverteringsterapi.

– Dette er noe kristne velgere er veldig opptatt av, sa han i mars.

Konservativt var tidligere kjent som Partiet De Kristne, men skiftet navn i 2022.

– Vi er svært glade for å få Truls Olufsen-Mehus med på laget. Han er en markant skikkelse med klare standpunkter som samsvarer godt med vårt verdigrunnlag. Hans engasjement og innsikt vil være en stor ressurs for partiet, skriver partileder i Konservativt Erik Selle i pressemeldingen.

Ville bli nestleder, men tapte

Etter KrFs krisevalg i 2021 stilte Truls Olufsen-Mehus som nestlederkandidat i partiet. Med stort flertall valgte landsmøtet heller Dag Inge Ulstein. I 2022 mistet han også vervet som fylkesleder i Troms og Finnmark KrF til Widar Skogan, etter en kampvotering.

Det gikk bedre for ham i 2023. Da sto Olufsen-Mehus på tredjeplass på Finnmark KrFs liste til fylkesvalget, men endte likevel opp med å bli KrFs eneste representant på tinget takket være personstemmer.

Olufsen-Mehus har markert seg både i partiet og utenfor som en kontroversiell og verdikonservativ stemme. Han fikk mye motbør etter han i innlegg i VG og Nettavisen skrev at Pride-paraden bare var «toppen av isberget på en ideologisk retning som er radikal på flere måter.»

I et debattinnlegg i Verdinytt hevdet Olufsen-Mehus at han ble utsatt for press av ledende profiler i KrF i etterkant av disse innleggene. Partileder Olaug Bollestad sa til Vårt Land at hun ikke hadde kjennskap til dette.