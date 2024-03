Truls Olufsen-Mehus går ut av Kristelig Folkeparti

Olufsen-Mehus kunngjorde utmeldingen i et intervju med Verdinytt.

– Jeg har et ansvar for å signalisere overfor alle dem som legger meg til grunn for å stemme KrF, at jeg og partiet ikke kommuniserer samme politikk i verdispørsmål, sier Olufsen-Mehus til Vårt Land.

– Feilslåtte strategier

Olufsen-Mehus sier at beslutningen er fersk, men grunner i en lengre prosess.

– Hvor stor sammenheng har utmeldelsen med takhøyden i partiet? Du har jo forsøkt å bli nestleder?

– Dette handler om at KrF har brukt feilslåtte strategier i abortsaken under valget i 2021 og vi har unnlatt å kommunisere egen politikk om kjønn og kjønnskorrigerende behandling og lære i skolen, sier han.

Han mener også at KrF vært utydelige om hva partiet mener om lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi.

– Dette er noe kristne velgere er veldig opptatt av.

Personstemmer gjorde at Olufsen-Mehus ble valgt inn som eneste KrF-representant på fylkestinget i Finnmark i 2023, på tross av at han var nummer tre på nominasjonslisten.Mel

Sier han fikk refs av KrF sentralt

I et debattinnlegg i Verdinytt hevder Olufsen-Mehus at han ble utsatt for press i valgkampen i 2021, etter at han skrev innlegg mot Pride i VG og Nettavisen.

Han hevder at noen sentralt i partiet advarte ham om at et Pride-fokus under valgkampen var noe partiet ville tape på. Politikeren skriver også at en annen parti-topp ba ham om å tone ned sitt engasjement rundt kjønn og Pride.

– Hvordan tror du Olaug Bollestad og KrF-ledelsen nå reagerer på at du trekker deg?

– Med blandede følelser. Men jeg har jo – som jeg skriver: Engasjementet mitt har jo blitt møtt med taushet – eller politisk avstand. Så jeg tror ikke det blir noen særlig annen reaksjon nå, sier Olufsen-Mehus.

– Du burde ikke selv brukt muligheten til å stille på KrF-listen i Finnmark – og kanskje fått et stortingsmandat?

– KrF har ligget inne med utjevningsmandat i ni måneder. Jeg er klar over at det er en potensiell stortingsplass som ryker. Men det er jeg villig til å gi fra meg for å signalisere den uholdbare situasjonen jeg har opplevd.

Blir uavhengig

Olufsen-Mehus bekrefter også at han ikke har meldt seg inn i et nytt parti, men vil bli sittende som uavhengig representant på fylkestinget.

– Er partiet Konservativt – tidligere De Kristne – nå et mer nærliggende alternativ for deg?

– Nei, utmeldelsen handlet om å gjøre noe tydelig og riktig. Så vil jeg fortsette som uavhengig. Så får tiden vise. Jeg har ikke planlagt noe nytt, sier politikeren.

– Du utelukker ikke noe nytt parti på sikt?

– Jeg er jo engasjert i politiske saker. Så jeg sier jo ikke at dette ikke kan skje.

Saken oppdateres