Sjefsimam om religiøse ledere: – Vi har vært for feige

– Vi har vært for feige i møte med Midtøsten-konflikten, sier Senaid Kobilica. Han er sjefsimam og styreleder i Muslimsk Dialognettverk (MDN).

Religiøse ledere for passive, mente sjefsimam fra scenen.

Det var på et Caritas-arrangement i Arendal onsdag kveld at sjefsimam og leder av muslismsk dialognettverk Senaid Kobilica kom med en kraftfull utfordring til religiøse ledere av alle avskygninger. Møtet handlet om veier til fred og forsoning i Israel- og Palestina-konflikten. Etter debatten stilte han til intervju med Vårt Land om det han hadde snakket om fra scenen.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn svarer på kritikken fra sjefsimam Kobilica lenger nede i saken.

Jeg har skammet meg. — Senaid Kobilica

Ber kristne, muslimer og jøder bruke sine internasjonale nettverk

– Hele saken er redusert til problemer mellom muslimer og jøder. Dette belaster oss veldig mye, begge grupper. Både jøder og muslimer. Men denne saken handler om mer enn muslimer og jøder; den handler om menneskeverdet. Det er en grunnleggende verdi som krever at vi alle står opp og viser avsky mot ethvert brudd på den, sier Kolbilica til Vårt Land.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge har kommet med to fellesuttalelser hvor ledere fra de fremste tros- og livssynssamfunn i Norge deltar. I disse fordømmer de drap av sivile og viser dyp bekymring for situasjonen på Gaza, Vestbredden og i Israel.

– Det har vært en rekke uttalelser hvor norske religiøse ledere har kommet med tydelige oppfordringer om fred. Hva mer skal religiøse ledere være i stand til å oppnå med konflikt så langt unna oss?

– Våre medlemmer bruker all sin fritid på å demonstrere i gatene, samtidig er vi religiøse ledere i Norge svært passive. Jeg mener vi kan gjøre mye mer enn hva vi har gjort. Jeg er redd vi som er religiøse ledere i Norge mister autoritet blant våre medlemmer, for de gjør mer enn oss, sier Kobilica.

Religiøse ledere gjemmer seg

– Burde du gjort mer?

– Jeg er ikke fornøyd med meg selv oppe i det her. Jeg har skammet meg. Jeg burde gjort mer. Vi ledere har gjemt oss, knapt gjort noe annet enn å komme med noen erklæringer. Hvordan kan jeg være en leder når mine medlemmer gjør mer enn meg? Jeg er redd for at vi mister autoritet og respekt blant våre medlemmer som ofrer mye for få slutt på drapene, sier han.

– Hva konkret kan dere som er religiøse ledere gjøre da?

– Vi reduseres til å drive forsoningsarbeid. Men det er feil, vi kan gjøre så mye mer. Krigen er nå og vi må bruke vårt internasjonale nettverk og verdensomspennende nettverk til å påvirke konflikten, sier han.

Peker særlig på muslimske og jødiske ledere.

– Det er klart at dette spesielt berører muslimer og jøder. Deres religiøse ledere må ta et tydelig standpunkt og stå imot ethvert brudd på grunnleggende menneskerettigheter, sier han.

– Burde STL, samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Norge, gjort mer og uttalt seg tydeligere om konflikten?

– STL er viktig, for det forener oss på tvers av alle tros- og livssynssamfunn. Men vi burde sagt mer, enn de to erklæringene vi har kommet med.

STL svarer på kritikken fra Kobilica

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. STLs generalsekretær Birte Nordahl har blitt forelagt kritikken fra Kobilica om at organisasjonen bør gjøre enda mer for påvirke og stoppe drapene. Hun svarer ikke på kritikken, men viser til at det kommer en ny felleserklæring fra livssynslederforumet deres nå om noen uker, hvor Kobilica er med.

Birte Nordahl FÅMÆLT: Birte Nordah, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) vil ikke ta stilling til kritkken om at religiøse ledere gjør for lite, i stedet viser hun til at det kommer en ny felleserklæring om fred i midtøsten, fra norske religiøse toppledere snart. (Erlend Berge)

– Som Senaid Kobilica peker på så har religion- og livssynslederforumet i STL kommet med to fellesuttalelser i saken hittil. Disse lederne samles to ganger i året, neste gang om noen uker, og vi vet at mange er spente på både om de vil uttale seg igjen, og i så fall hvordan, skriver generalsekretær i STL Birte Nordahl i en sms til Vårt Land.