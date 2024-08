Dagen etter kommune- og fylkesvalget i 2023 trakk Espen Oseid Danielsen seg fra ledervervet i Unge Sentrum. Årsaken var at han mente partiet hadde brutt med sitt opprinnelige politiske utgangspunkt. Unge Sentrum er ungdomspartiet til Partiet Sentrum, der Geir Lippestad er leder.

– Da jeg ble med i Partiet Sentrum og stiftet Unge Sentrum skulle vi etablere et blokkuavhengig sentrumsparti som kunne samarbeide like mye med høyresiden som med venstresiden, sa han til Vårt Land i fjor.

Tilbake i politikken

Etter en pause er Danielsen nå tilbake i politikken. Han har meldt seg inn i Kristelig Folkeparti i Trondheim.

– Hvorfor har du meldt deg inn?

– KrF ligger nærmest meg i synet på verdier, gjennom at det er verdikonservativt. Jeg liker godt hvordan partiet ser på samfunnet og at man lever livet i lokalsamfunnet, der har partiet god politikk. Samtidig har jeg kjent på at jeg har mer å gi, sier Danielsen.

Danielsen beskriver seg selv som samfunnsinteressert, med et ønske og en lyst etter å kunne påvirke.

– Hva er ambisjonene dine og hva skal du bidra med?

– Jeg håper å kunne utvide nedslagsfeltet til partiet, med tydelige stemmer utover det som er kjernepolitikken. Når det kommer til ambisjoner så er de størst overfor partiet. Samtidig som at hvis man ønsker å påvirke, da må man ta plass for å kunne havne i de posisjonene. Men jeg skal ikke gå inn hodeløst for å komme opp og fram, forteller Danielsen.

---

Espen Oseid Danielsen

29 år, jurist.

Tidligere leder i Unge Sentrum.

---

TRØNDER: Espen Oseid Danielsen håper at KrF kan bli et stort parti. (Privat)