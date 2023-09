Trekker seg som leder i Unge Sentrum

Dagen etter kommune- og fylkesvalget trekker Espen Oseid Danielsen seg fra vervet sitt som leder av Unge Sentrum, ungdomspartiet til Sentrum.

Samtidig melder han seg ut av partiet, opplyser han i en pressemelding. Hovedårsaken til at han forlater vervet og partiet er uenighet med partiet i flere prinsipielle og store saker, opplyser han.

– Har forlatt utgangspunktet

«I løpet av de siste månedene har det blitt klart hvor partiet ønsker å stille seg i det politiske landskapet. Da jeg var med på å starte Partiet Sentrum i Trondheim og Trøndelag, var utgangspunktet at vi skulle være et blokkuavhengig sentrumsparti som kunne gå like langt til høyre som til venstre for samarbeid. Vi har blitt et parti som ikke lenger er i tråd med vårt eget politiske utgangspunkt», skriver Danielsen.

Han konkretiserer ikke hva uenigheten består av, men skriver at det gjelder saker om skole, justis og ytringsfrihet.

– Ugjenkjennelig parti

«De retningsvalgene som er tatt av Partiet Sentrum fordrer nye mennesker inn i mine verv. Partiet Sentrum har også blitt så ugjenkjennelig fra dets utgangspunkt, at mitt medlemskap også blir trukket tilbake», skriver han.

Ved siden av å være leder for Unge Sentrum, var Danielsen også førstekandidat for Partiet Sentrum i Trondheim ved årets valg og justispolitisk talsperson for Partiet Sentrum. Han var også den første fylkeslederen for Partiet Sentrum Trøndelag.