Zelenskyj: Sudzja under ukrainsk kontroll

Dersom opplysningene er riktige, er Sudzja den største byen som Ukraina har erobret siden innmarsjen i Kursk startet for over en uke siden.

Selv om byen bare hadde 5.000 innbyggere før innmarsjen, er den administrasjonssenter for grenseområdene i Kursk-fylket og større enn andre landsbyer de ukrainske styrkene har tatt.

I Sudzja er det en målestasjon for gassledningen som frakter russisk naturgass til Europa. Ingenting tyder på at gasstransporten er rammet av krigshandlingene.

Zelenskyj sier at de oppretter et militært hovedkvarter for Kursk i Sudzja. Han har ikke sagt hva hovedkvarterets oppgaver blir, men har antydet at den skal sørge for humanitær hjelp til byens innbyggere.

