Regjeringa lanserer tiltak for å hindre at unge blir uføre

– Fellesskapet treng fleire i jobb. Og unge treng å bruke evnene sine og kreftene sine i fellesskap med andre, seier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Regjeringa og Arbeidarpartiet lanserer no to nye tiltak for å få fleire unge i jobb.

Det første tiltaket inneber at unge uføre vil bli kontakta med jamne mellomrom for å vurdere arbeidsevna deira og for å motivere til jobb.

– Det andre er eit arbeidsprogram, der unge som enno ikkje har vorte uføre, men slit, skal pensast inn på eit spor der vi tilbyr dei inntektssikring og moglegheit for jobb. Det gjer at dei ikkje treng å vere redde for ikkje å ha inntekter, sjølv om dei ikkje blir uføre, seier Brenna til VG.

Ho seier det dreier seg om eit eitt nytt Nav-løp der unge kan få ytingar mot ei strengare aktivitetsplikt.

– Dette kjem i forlenginga av ungdomsgarantien vi innførte i fjor. Det å sørgje for at fleire unge får høve til å jobbe, er den viktigaste jobben min som arbeidsminister, seier Brenna.

