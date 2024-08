Helsedirektoratet legger til ett kostråd – dropper eget råd om alkoholinntak

I Helsedirektoratets råd om å drikke vann har de med råd om å ikke innta alkohol, men alkoholen får ikke et eget råd i de nye kostrådene.

Alkohol og anbefalinger rundt alkoholinntak var mye diskutert etter lanseringen av de nordiske kostrådene (NNR2023) i fjor. De nordiske anbefalingene inkluderte alkohol. De endelige norske kostrådene gjør det ikke.

Da forslagene til kostråd var på høring i vår, etterlyste kommuner, forskningsmiljøer og helsemyndigheter råd om alkohol.

– Råd om alkohol kan inkluderes i det siste rådet, for eksempel på følgende måte: Hovedrådet: «Mat og drikke med mye salt, sukker, mettet fett eller alkohol bør begrenses», foreslo Folkehelseinstituttet.

– Det er synd at alkohol ikke er inkludert i kostholdsrådene. Nå haster det med å få på plass egne alkoholråd, slik Helsedirektoratet har lovet. Forskning viser stadig tydeligere hvor dårlig alkohol er for helsa vår, samtidig som bare 6 av 10 nordmenn vet at alkohol øker risikoen for kreft. Vi fortjener å vite at hvert glass vi kutter, gjør godt for helsen, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Også Av-og-til argumenterte under høringen for å inkludere råd om alkohol i kostrådene.

Fakta om de nye kostrådene:

1. Ha et variert kosthold, velg mest mat fra planteriket og spis med glede.

2. Frukt, bær eller grønnsaker bør være en del av alle måltider.

3. La grovt brød eller andre fullkornsprodukter være en del av flere måltider hver dag.

4. Fisk og sjømat, bønner og linser og rent kjøtt er gode kilder til protein. Varier blant disse. Velg lite kjøtt og minst mulig bearbeidet kjøtt.

5. Ha et daglig inntak av melk og meieriprodukter.

6. Godteri snacks og søte bakervarer bør begrenses.

7. Drikk vann. Drikke med sukker, som brus, energidrikk, saft og iste, bør begrenses. Inntaket av alkohol bør være så lavt som mulig.

Kostrådene skal bidra til å fremme folkehelsen og forebygge utvikling av kroniske sykdommer.

Et usunt kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og for tidlig død.

(Kilde: Helsedirektoratet)

