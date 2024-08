Dag Inge Ulstein etter dramatisk døgn i KrF: Nei til gjenvalg «står fast»

(ARENDAL): – Ingenting har endret seg for meg med tanke på stortingsnominasjon og gjenvalg, skriver KrF-nestleder Dag Inge Ulstein i en SMS til Vårt Land

Uttalelsen kommer som svar på spørsmål om han likevel kan være aktuell for re-nominasjon og gjenvalg til partiledelsen etter at Vårt Land avslørte at KrF har mottatt et varsel om partileder Olaug Bollestads lederstil.

Diskusjonen går internt i KrF-rekkene om Bollestads fremtid som partileder. Situasjonen har vært vanskelig over tid i partiets sentrale apparat, som følge av Bollestads sykefravær og bekymringsmeldinger med anklager om en problematisk lederstil fra Olaug Bollestad.

Bollestad er sykmeldt fram til 31. august. Hun ønsket ikke å kommentere Vårt Lands avsløring om varselet mot henne.

– Dette er runder jeg har gått med familien og valgkomiteen

Vårt Land meldte i juni at Dag Inge Ulstein overraskende takket nei til gjenvalg til Stortinget og som 1. nestleder i KrF.

For tiden er Ulstein fungerende leder i KrF. Torsdag kveld møter han for KrF i den store partilederdebatten under Arendalsuka.

Men det siste døgnets omdreininger endrer altså ikke beslutningen Ulstein har tatt om gjenvalg:

– Dette er runder jeg har gått for egen del, med familien og delt med valgkomiteen i KrF. Så det står fast, skriver han til Vårt Land.

Vårt Land har stilt oppfølgingsspørsmål til Ulstein om hvorvidt «døren er lukket for godt», men ennå ikke fått svar.