103 søkte om kirketilskudd i 2024

Dette summerer seg opp til 581 millioner kroner. 144 av disse millionene gjelder midler som ønskes brukt i 2024, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

Litt over halvparten av søknadene gjelder hovedprosjekter som pågår og blir ferdige i 2024. De resterende 45 søknadene gjelder forprosjekter.

Til høsten kommer neste søknadsrunde for kirketilskudd for 2025. Regjeringen har tidligere varslet at kirkebevaringsfondet gradvis vil bli styrket med opp mot 500 millioner i året.

– Det er gledelig å se at det allerede i første søknadsrunde er så god søking på midlene i kirkebevaringsfondet. Det understreker at det er et stort behov for bevaring av kirkene våre og at dette er en viktig satsing, sier statsråd Kjersti Toppe (Sp).

